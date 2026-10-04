Triều Tiên tuyên bố đưa AI vào tên lửa chiến lược

ANTD.VN - Triều Tiên cho biết đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào tên lửa chiến lược tầm trung có khả năng thay đổi quỹ đạo khi bay ở độ cao thấp, sau vụ phóng mới nhất hướng ra vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Hình ảnh về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được chiếu trên màn hình tại ga Seoul ở Seoul, Hàn Quốc vào ngày 3-10-2026

Trong tuyên bố ngày 3-10, bà Kim Yo Jong, em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, cho biết tên lửa được phóng sáng cùng ngày có thể cơ động, thay đổi đường bay ở độ cao thấp và đã được tích hợp công nghệ AI.

Bình Nhưỡng không công bố tên của tên lửa, thông số kỹ thuật hoặc giải thích cụ thể AI được sử dụng trong hệ thống dẫn đường, nhận dạng mục tiêu hay điều chỉnh quỹ đạo.

Trước đó, Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc cho biết phát hiện một tên lửa đạn đạo được phóng từ khu vực Wonsan vào khoảng 6h30.

Vũ khí bay hơn 700km trước khi rơi xuống vùng biển phía Đông bán đảo Triều Tiên.

Nhật Bản ước tính tên lửa đạt độ cao tối đa khoảng 90km và bay khoảng 680km.

Giới chức Hàn Quốc và Mỹ đang phân tích đặc điểm của vụ phóng, trong đó có khả năng Bình Nhưỡng thử một tên lửa tầm trung theo quỹ đạo rút ngắn để che giấu tầm bắn thực tế.

Vụ thử diễn ra giữa lúc căng thẳng liên Triều gia tăng sau hai vụ nổ mìn ngày 21-9 trong Khu phi quân sự, khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Seoul và Bộ Chỉ huy Liên hợp quốc cho rằng mìn có nguồn gốc từ Triều Tiên, trong khi Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc.

Văn phòng An ninh quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn để đánh giá tình hình.

Quân đội Hàn Quốc cho biết đang duy trì trạng thái sẵn sàng và tiếp tục chia sẻ thông tin với Mỹ, Nhật Bản.