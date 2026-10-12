An ninh Thủ đô
Thời sự Chính trị Trật tự đô thị Xã hội Thế giới Pháp luật Video Thành phố thông minh Văn hóa - Giải trí Thể thao Kinh doanh
Danh mục
MEDIA
THÔNG TIN THÊM

Thế giới

Triều Tiên phóng nhiều tên lửa đạn đạo ra biển Nhật Bản

0 bình luận
Thu Nguyên

ANTD.VN - Triều Tiên ngày 12-10 đã phóng nhiều tên lửa đạn đạo về vùng biển phía Đông, động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên trong bối cảnh quan hệ liên Triều tiếp tục xấu đi.

1000052002.jpg
Hình ảnh về vụ phóng tên lửa của Triều Tiên được chiếu trên màn hình tại ga Seoul ở Seoul vào ngày 3-10-2026 (Ảnh AFP)

Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết các vụ phóng được phát hiện vào khoảng 9h20 sáng từ khu vực Thủ đô Bình Nhưỡng.

Một trong các tên lửa đã bay hơn 900km trước khi rơi xuống biển. Quân đội Hàn Quốc đang phối hợp với Mỹ để phân tích chủng loại và đặc tính kỹ thuật của các tên lửa này.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản cũng xác nhận phát hiện ít nhất một tên lửa đạn đạo nghi xuất phát từ Triều Tiên.

Tokyo cho biết các vật thể đã rơi xuống vùng biển nằm ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản và chưa ghi nhận thiệt hại nào.

Sau vụ phóng, Văn phòng An ninh Quốc gia Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn.

Seoul lên án các vụ thử tên lửa là hành động vi phạm các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và kêu gọi Bình Nhưỡng chấm dứt các hoạt động tương tự.

Đây là vụ phóng tên lửa thứ tư của Triều Tiên trong vòng một tháng qua. Vụ phóng mới nhất này diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hàn Quốc công bố thử nghiệm thành công phương tiện lượn siêu vượt âm do nước này tự phát triển.

Trước đó, ngày 3-10, Triều Tiên cũng tuyên bố đã thử một tên lửa đạn đạo tầm trung siêu vượt âm có tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

Căng thẳng trong những tuần gần đây sau vụ nổ mìn tại khu phi quân sự (DMZ) khiến 3 binh sĩ Hàn Quốc bị thương.

Một cuộc điều tra chung của Hàn Quốc và Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc kết luận các quả mìn do Triều Tiên cài đặt, nhưng Bình Nhưỡng bác bỏ cáo buộc này.

Theo CNA

Tin liên quan

Từ khóa:

#Triều Tiên #Tên lửa đạn đạo #Biển Nhật Bản

Tin cùng chuyên mục

Xin chào,
Tôi là Chatbot của
An ninh Thủ đô
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
An Ninh Thủ Đô nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!
5 điểm nghẽn của Hà Nội
giải pháp xử lý điểm nghẽn của Thủ đô
50 năm Báo An ninh Thủ đô
Công an Thủ đô Anh hùng