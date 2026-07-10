Công an xã triệt phá ổ nhóm cá độ bóng đá mùa World Cup

ANTD.VN - Qua công tác nắm tình hình địa bàn và tiếp nhận nguồn tin của quần chúng nhân dân, Công an xã Thường Tín (Hà Nội) đã tập trung điều tra, làm rõ ổ nhóm tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng trong mùa World Cup 2026...

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, Công an xã Thường Tín đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường nắm tình hình, rà soát các tụ điểm, đối tượng có biểu hiện hoạt động cờ bạc, nhất là hoạt động cá độ bóng đá qua không gian mạng trong thời gian diễn ra Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xã Thường Tín đưa vào "tầm ngắm" đối tượng Nguyễn Văn Điện (sinh năm 1987, trú tại thôn Đan Nhiễm, xã Thường Tín) có hành vi tổ chức cá độ bóng đá, gây bức xúc trong nhân dân địa phương.

Quá trình điều tra, Công an xã Thường Tín xác định nhiều đối tượng trong đường dây của Điện có nhiều tiền án, tiền sự, hoạt động tinh vi, lợi dụng các trang cá cược trực tuyến để tổ chức đánh bạc.

Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập, ngày

7/7/2026, Công an xã Thường Tín đã triệu tập Nguyễn Văn Điện cùng các đối tượng liên quan đến trụ sở làm việc. Tại cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Công an xã Thường Tín triệu tập các đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo kết quả điều tra, khoảng giữa tháng 6/2026, Điện rủ Lê Tiến Thành (SN 1991, quê quán xã Trực Ninh, tỉnh Ninh Bình) tham gia tổ chức cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.

Điện cung cấp cho Thành hai tài khoản cá cược trên trang mạng cá độ để quản lý các kèo cược, tiếp nhận thông tin từ người chơi, tổng hợp và báo lại cho Điện quyết định việc đưa kèo lên hệ thống hoặc giữ lại để tự thanh toán thắng, thua với khách.

Riêng từ tối 6/7/2026 đến ngày 7/7/2026, các đối tượng đã tổ chức cho nhiều người tham gia cá độ đối với 5 trận đấu bóng đá, gồm các trận thuộc vòng 1/8 World Cup 2026 và Giải vô địch U19 nữ châu Âu, với tổng số tiền giao dịch cá cược lên đến khoảng 380 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định tạm giữ Nguyễn Văn Điện và Lê Tiến Thành về hành vi “Tổ chức đánh bạc”; Trần Sỹ Trác và Nguyễn Văn Hiếu về hành vi “Đánh bạc”.

Công an xã Thường Tín khuyến cáo người dân tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới bất kỳ hình thức, đặc biệt là cá độ bóng đá qua mạng Internet. Mọi hành vi tổ chức đánh bạc hoặc tham gia đánh bạc đều vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý nghiêm. Đề nghị người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tích cực tố giác các hành vi tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá và các loại tội phạm khác thông qua Công an xã hoặc cơ quan Công an gần nhất để kịp thời ngăn chặn, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội.