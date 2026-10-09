Triệt phá kho "bóng cười" tại Hà Nội, tạm giữ nhóm đối tượng liên quan

ANTD.VN - Ngày 10/5/2026, Tổ công tác Y8-141, CATP Hà Nội phát hiện V.D.C. chở bình khí N₂O qua đường 2,5. Từ lời khai của đối tượng, mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã khám xét kho hàng tại ngõ 214 Nguyễn Xiển và các địa điểm liên quan, thu giữ tổng cộng 129 bình khí cười cùng tang vật. Đến nay, toàn bộ tang vật và các đối tượng đã được bàn giao cho Công an phường Hoàng Mai tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.