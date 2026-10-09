Triết lý nghỉ dưỡng tại Alma Resort Cam Ranh được đo bằng trải nghiệm

ANTD.VN - Trong danh sách Top 5 Khu nghỉ dưỡng tốt nhất Đông Nam Á vừa được Travel + Leisure World's Best Awards 2026 công bố, Alma Resort Cam Ranh là một trong hai đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt, với số điểm đánh giá 97,39 từ độc giả toàn cầu. Đằng sau con số ấy là một câu chuyện dài hơn về cách một khu nghỉ dưỡng được xây dựng không chỉ để đón khách, mà để tạo ra một không gian sống trọn vẹn cho nhiều thế hệ trong cùng một gia đình.

Giải thưởng của người trong cuộc, không phải của Ban Giám khảo

Điều khiến World's Best Awards trở thành một trong những giải thưởng có trọng lượng nhất ngành du lịch - nghỉ dưỡng toàn cầu nằm ở cách nó được tạo ra. Đây không phải một hội đồng chuyên môn chấm điểm dựa trên tiêu chí cố định, mà là kết quả bình chọn trực tiếp từ chính những người đã trải nghiệm dịch vụ. Ở mùa giải thứ 31, hơn 207.000 độc giả của Travel + Leisure đã tham gia, với hơn 661.000 lượt bình chọn dành cho trên 10.000 điểm đến và cơ sở lưu trú trên khắp thế giới. Nói cách khác, đây là tấm gương phản chiếu cảm nhận thật của du khách sau khi rời khỏi một nơi họ từng lưu trú, chứ không phải một danh hiệu được trao dựa trên hồ sơ hay cơ sở vật chất trên giấy tờ.

Chính Ban tổ chức Travel + Leisure cũng nhấn mạnh rằng điểm chung của các đơn vị chiến thắng năm nay là chất lượng dịch vụ đủ tốt để khiến du khách quay trở lại nhiều lần. Đây là một tiêu chí khó đạt hơn nhiều so với việc chỉ gây ấn tượng trong một lần lưu trú, bởi nó đòi hỏi sự nhất quán về chất lượng qua thời gian, qua nhiều mùa cao điểm, qua nhiều đội ngũ nhân sự khác nhau.

Với Alma Resort, đây không phải lần đầu tiên khu nghỉ dưỡng này được xướng tên tại giải thưởng danh giá này. Năm 2024, Alma từng đạt số điểm 99,2 - dẫn đầu Đông Nam Á, xếp thứ 2 châu Á và lọt Top 9 thế giới. Việc tiếp tục góp mặt trong Top 5 khu vực ở mùa giải năm nay, dù ở một bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt khi ngành nghỉ dưỡng cao cấp tại Đông Nam Á phát triển mạnh mẽ, cho thấy đây không phải một thành tích nhất thời mà là kết quả của một chiến lược vận hành được duy trì bền vững.

Triết lý xây dựng: Nghỉ dưỡng cho nhiều thế hệ trong cùng một mái nhà

Nếu quan sát kỹ, điều làm nên sự khác biệt của Alma Resort không chỉ nằm ở quy mô - khu nghỉ dưỡng tọa lạc trên bãi biển Bãi Dài (Khánh Hòa) với khuôn viên rộng gần 30ha - mà nằm ở cách toàn bộ không gian này được thiết kế xoay quanh một ý tưởng trung tâm: tạo ra một điểm đến mà nhiều thế hệ trong một gia đình có thể cùng nghỉ dưỡng, nhưng mỗi người vẫn có cách tận hưởng riêng theo nhu cầu của mình.

Đây là một bài toán không đơn giản trong ngành khách sạn - nghỉ dưỡng. Một khu nghỉ dưỡng phục vụ tốt cho các cặp đôi tìm sự riêng tư thường khó đáp ứng đồng thời nhu cầu vui chơi của trẻ nhỏ. Một nơi có hệ thống giải trí sôi động cho thanh thiếu niên lại dễ đánh mất không khí thư thái mà người lớn tuổi tìm kiếm. Alma giải quyết bài toán này bằng cách phân lớp trải nghiệm ngay trong quy hoạch tổng thể: hệ thống 12 hồ bơi nối tầng trải dài xuống tận bãi biển tạo ra nhiều điểm dừng chân với không khí khác nhau; công viên nước với sông lười, cầu trượt và hồ tạo sóng dành cho gia đình có trẻ nhỏ; trong khi khu vực beach bar, pool bar lại phục vụ nhịp sống sôi động hơn cho người trẻ và các nhóm bạn.

Với thanh thiếu niên - nhóm khách thường bị “bỏ quên” trong thiết kế nghỉ dưỡng gia đình truyền thống vì đã lớn hơn khu vui chơi trẻ em nhưng chưa đủ tuổi tham gia các dịch vụ dành cho người lớn - Alma dành riêng một trung tâm giải trí với trải nghiệm thực tế ảo. Trẻ nhỏ có khu vui chơi dành riêng. Người yêu thích golf có phòng mô phỏng golf trong nhà, bên cạnh sân mini golf 18 hố ngoài trời. Người tìm kiếm sự tĩnh tại có khu spa với 13 phòng trị liệu, phòng gym và yoga. Với những gia đình muốn tìm hiểu, khám phá cùng con cái, khu nghỉ dưỡng có cả bảo tàng khoa học và nông trại bền vững ngay trong khuôn viên - nơi trẻ em có thể trải nghiệm thực tế thay vì chỉ xem qua màn hình.

Chính cách tiếp cận “một điểm đến, nhiều tầng trải nghiệm” này giải thích vì sao ông Herbert Laubichler-Pichler, Tổng Giám đốc Điều hành Alma Resort Cam Ranh, khi chia sẻ về thành tích Top 5 lần này đã nhấn mạnh mong muốn “mang đến cho các gia đình một không gian nghỉ dưỡng thân thuộc, với sự tiếp đón nồng hậu và lòng hiếu khách thuần chất Việt”. Đây không phải một câu nói mang tính hình thức, mà phản ánh đúng cách khu nghỉ dưỡng này được vận hành trong thực tế - lấy sự gắn kết gia đình làm trung tâm, thay vì chỉ chạy theo các tiện ích hào nhoáng đơn lẻ.

Ông Laubichler-Pichler cũng là người hai lần liên tiếp được vinh danh “Tổng Quản lý xuất sắc nhất Việt Nam” tại Giải thưởng Travel + Leisure Luxury Awards Asia Pacific các năm 2024 và 2026 - một chi tiết cho thấy tính liên tục trong đội ngũ lãnh đạo, yếu tố thường có vai trò quan trọng trong việc duy trì chất lượng dịch vụ ổn định qua nhiều năm tại các khu nghỉ dưỡng quy mô lớn.

Bên cạnh yếu tố quy hoạch và tiện ích, phần vận hành trực tiếp - nơi đội ngũ nhân sự tiếp xúc hằng ngày với khách lưu trú - mới là nơi triết lý “hiếu khách thuần chất Việt” thực sự được kiểm chứng. Với một khu nghỉ dưỡng quy mô 580 phòng suite và biệt thự, việc duy trì được sự nhất quán trong thái độ phục vụ giữa hàng trăm nhân sự, qua nhiều mùa cao điểm khác nhau, là một thách thức vận hành không nhỏ. Đây cũng chính là lý do vì sao các giải thưởng dựa trên bình chọn thực tế của du khách, thay vì đánh giá cơ sở vật chất đơn thuần, thường được xem là thước đo đáng tin cậy hơn cho chất lượng dịch vụ dài hạn của một điểm đến.

Chất lượng nghỉ dưỡng: Khi tiện ích chỉ là điều kiện cần

Trong ngành nghỉ dưỡng cao cấp, số lượng tiện ích chưa bao giờ là yếu tố quyết định duy nhất. Một khu nghỉ dưỡng có thể sở hữu danh sách dịch vụ dài, nhưng nếu thiếu sự đồng bộ trong vận hành và chất lượng phục vụ, trải nghiệm của khách vẫn có thể rời rạc. Điều đáng chú ý ở Alma là quy mô tiện ích - 580 phòng suite và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, toàn bộ đều có tầm nhìn hướng biển - luôn đi kèm với việc đầu tư vào chiều sâu trải nghiệm ở từng hạng mục.

Ví dụ rõ nhất là hệ thống biệt thự Oceanfront Pavilion ba phòng ngủ, diện tích lên đến 224m², với phòng khách riêng, bốn phòng tắm và hồ bơi riêng ngay sát biển. Đây không đơn thuần là một hạng phòng cao cấp theo nghĩa diện tích lớn, mà được thiết kế để một gia đình nhiều thế hệ - ông bà, cha mẹ, con cái - có thể cùng lưu trú trong một không gian chung nhưng vẫn đảm bảo sự riêng tư cần thiết cho từng thành viên. Đây chính là minh chứng cụ thể cho triết lý "nghỉ dưỡng đa thế hệ" mà khu nghỉ dưỡng này theo đuổi, thay vì chỉ dừng lại ở khẩu hiệu.

Về ẩm thực, thay vì chỉ có một vài nhà hàng chủ đạo, Alma xây dựng một hành trình ẩm thực đa dạng với hệ thống nhà hàng do các đầu bếp giàu kinh nghiệm dẫn dắt, kết hợp cùng khu food court quy tụ nhiều món ăn địa phương và quốc tế. Cách bố trí này cho phép khách lưu trú nhiều ngày vẫn có đủ lựa chọn để thay đổi khẩu vị mà không cần rời khỏi khuôn viên khu nghỉ dưỡng - một yếu tố đặc biệt quan trọng với các gia đình có trẻ nhỏ hoặc người lớn tuổi, những nhóm khách thường ưu tiên sự thuận tiện hơn là phải di chuyển xa để tìm nơi ăn uống.

Ở khía cạnh giải trí và văn hóa, sự hiện diện của rạp chiếu phim 75 chỗ ngồi, nhà hát ngoài trời và trung tâm hội nghị cho thấy Alma không chỉ định vị mình là nơi nghỉ dưỡng thuần túy, mà còn hướng tới vai trò một điểm đến tổ chức sự kiện, hội nghị và các hoạt động cộng đồng quy mô lớn - mở rộng đối tượng khách hàng ra ngoài phạm vi các gia đình đi nghỉ dưỡng đơn thuần.

Khu spa với 13 phòng trị liệu cũng là một ví dụ cho thấy cách Alma tiếp cận vấn đề sức khỏe và nghỉ ngơi không như một dịch vụ đi kèm, mà như một phần không thể tách rời của trải nghiệm lưu trú. Với quy mô 13 phòng trị liệu, khu nghỉ dưỡng có thể phục vụ đồng thời nhiều khách mà không rơi vào tình trạng quá tải vào giờ cao điểm - một vấn đề khá phổ biến ở các khu nghỉ dưỡng có spa quy mô nhỏ hơn nhưng lượng phòng lưu trú lớn. Kết hợp cùng phòng gym, khu vực yoga và không gian thiên nhiên rộng mở hướng biển, Alma tạo điều kiện để khách lưu trú duy trì nhịp sinh hoạt lành mạnh trong suốt kỳ nghỉ, thay vì phải tạm gác lại thói quen thường ngày.

Một chi tiết khác ít được nhắc đến nhưng lại phản ánh rõ triết lý phát triển bền vững của khu nghỉ dưỡng là nông trại ngay trong khuôn viên. Việc duy trì một khu vực canh tác ngay tại chỗ không chỉ phục vụ mục đích giáo dục trải nghiệm cho trẻ nhỏ, mà còn góp phần rút ngắn chuỗi cung ứng thực phẩm cho hệ thống nhà hàng, hướng tới sự chủ động và bền vững hơn trong vận hành - một xu hướng ngày càng được các khu nghỉ dưỡng cao cấp trên thế giới chú trọng, thay vì chỉ tập trung vào yếu tố thẩm mỹ bề ngoài.

Cam Ranh và câu chuyện lớn hơn của du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam

Thành tích của Alma Resort trong mùa giải năm nay cũng mang một ý nghĩa vượt ra ngoài phạm vi một khu nghỉ dưỡng đơn lẻ. Việc liên tục có mặt trong các bảng xếp hạng uy tín của Travel + Leisure - từ vị trí dẫn đầu Đông Nam Á, thứ 2 châu Á, Top 9 thế giới năm 2024, đến Top 5 Đông Nam Á năm 2026 - góp phần củng cố hình ảnh của Cam Ranh nói riêng và du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam nói chung trên bản đồ du lịch cao cấp toàn cầu.

Trong nhiều năm, khách quốc tế thường biết đến Việt Nam qua các điểm đến quen thuộc như Phú Quốc, Đà Nẵng hay Nha Trang. Sự trỗi dậy của Cam Ranh như một trung tâm nghỉ dưỡng tích hợp quy mô lớn, với sự hiện diện của những khu nghỉ dưỡng đạt chuẩn quốc tế như Alma, cho thấy bản đồ du lịch cao cấp của Việt Nam đang được mở rộng theo hướng đa dạng hơn về điểm đến, đồng thời nâng chuẩn về chất lượng dịch vụ để cạnh tranh sòng phẳng với các thị trường nghỉ dưỡng đã có tên tuổi lâu năm trong khu vực như Thái Lan hay Bali (Indonesia).

Đây cũng là tín hiệu đáng chú ý với những người quan tâm đến xu hướng đầu tư và sở hữu bất động sản nghỉ dưỡng tại Việt Nam. Khi một điểm đến liên tục được ghi nhận bởi các giải thưởng quốc tế dựa trên đánh giá thực tế của du khách - chứ không phải chỉ dựa vào truyền thông quảng bá - giá trị dài hạn của điểm đến đó, cũng như của các tài sản nghỉ dưỡng gắn liền với nó, thường được củng cố vững chắc hơn theo thời gian.

Khi trải nghiệm trở thành thước đo cuối cùng

Trở lại với câu chuyện giải thưởng, có một chi tiết đáng suy ngẫm: World's Best Awards không hỏi các khu nghỉ dưỡng đã đầu tư bao nhiêu tiền, xây bao nhiêu hồ bơi hay có bao nhiêu ngôi sao trên biển hiệu. Mà là một câu duy nhất, gián tiếp qua hành vi bình chọn của độc giả: bạn có muốn quay lại nơi này lần nữa không, và bạn có sẵn lòng giới thiệu cho người khác không?

Với một khu nghỉ dưỡng như Alma, nơi đặt trọng tâm vào việc phục vụ nhiều thế hệ trong cùng một gia đình - từ ông bà đến cháu nhỏ, từ người tìm sự tĩnh lặng đến người tìm sự sôi động - câu trả lời “có” từ hơn 200.000 độc giả toàn cầu không chỉ là một danh hiệu để tự hào. Đó còn là minh chứng cho thấy triết lý xây dựng trải nghiệm lấy con người và sự gắn kết gia đình làm trung tâm, khi được thực hiện nhất quán và bền bỉ, hoàn toàn có thể tạo ra giá trị được công nhận ở tầm quốc tế - và trở thành một phần trong câu chuyện phát triển chung của ngành du lịch nghỉ dưỡng Việt Nam