Triển lãm mỹ thuật “Hà Nội 12 mùa hoa”

ANTD.VN -Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), ngày 10-10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phối hợp với Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức triển lãm “Hà Nội 12 mùa hoa” tại Trung tâm Thông tin - Triển lãm thành phố (93 Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội).

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Du lịch Hà Nội, cùng các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm “Hà Nội 12 mùa hoa”



Từ mùa thu lịch sử năm 1954 đến Hà Nội hôm nay, thành phố đã trải qua nhiều đổi thay, với những công trình hiện đại và nhịp sống ngày càng năng động. Trong dòng chảy ấy, hoa vẫn là một nét duyên riêng của Hà Nội, hiện diện trong những con phố, góc vườn, bên hồ nước và trên những con đường quen thuộc. Mỗi mùa hoa về lại mang theo một sắc thái riêng, góp phần tạo nên nhịp điệu dịu dàng của thành phố.

Hà Nội có sắc trắng tinh khôi của hoa loa kèn khi tháng tư về, màu tím bằng lăng trong những ngày hè, sắc sen thanh khiết bên hồ, rồi hoa sữa nồng nàn mỗi độ thu sang. Khi đông đến, cúc họa mi lại theo chân người bán rong len qua từng con phố. Những mùa hoa nối tiếp nhau, trở thành dấu hiệu thân thuộc để người Hà Nội nhận ra thời gian đang chuyển mùa, đồng thời lưu giữ những kỷ niệm gắn với từng chặng đời.

Lấy cảm hứng từ vẻ đẹp ấy, triển lãm giới thiệu các tác phẩm của hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam, khắc họa nhiều loài hoa gắn với cảnh sắc Thủ đô như hoa sữa, loa kèn, cúc, sen, thiên điểu, bằng lăng, thược dược, lay ơn, hoa hồng… Qua ngôn ngữ hội họa, mỗi loài hoa được tái hiện bằng những cách thể hiện riêng, khi rực rỡ, tươi vui, lúc nhẹ nhàng, sâu lắng.

Lễ khai mạc triển lãm “Hà Nội 12 mùa hoa”

Sắc hoa cũng đem đến cho người xem những liên tưởng về thời gian, không gian và những miền ký ức thân thương của Hà Nội. Trong các tác phẩm, hoa có thể là chủ thể chính, có thể hòa vào cảnh phố, hàng cây, mặt hồ hay gắn bó với người, tạo nên sự đa sắc, sinh động trong mỗi tác phẩm.

Thông qua triển lãm, Ban tổ chức mong muốn giới thiệu đến công chúng những sáng tác mỹ thuật giàu cảm xúc về Thủ đô, góp phần lan tỏa tình yêu Hà Nội và khơi gợi ý thức trân trọng, gìn giữ những giá trị văn hóa của thành phố.

Ông Phạm Tuấn Long, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao Du lịch Hà Nội, cùng các đại biểu tham quan triển lãm

Với người xem, mỗi bức tranh cũng là dịp dừng lại giữa nhịp sống thường ngày để ngắm nhìn những sắc hoa thân thuộc, tìm lại ký ức của riêng mình và cảm nhận thêm vẻ đẹp của Hà Nội qua từng mùa.

Triển lãm “Hà Nội 12 mùa hoa” diễn ra từ ngày 10 đến hết ngày 25-10 tại Trung tâm Thông tin - Triển lãm thành phố.

Một số hình ảnh tại triển lãm: