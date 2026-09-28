Triển lãm hội họa "Mơ về nơi bắt đầu": Cuộc hội ngộ của 2 thế hệ, 3 phong cách

Triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu” diễn ra từ ngày 3 đến 15-10-2026 tại Trung tâm Nghệ thuật Area 75 - Art & Auction, 75 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Tên triển lãm được lấy từ một tác phẩm của họa sĩ Đỗ Doãn Châu, gợi mở tinh thần chung của cuộc trưng bày: trở về với những ký ức, cảm xúc và nguồn cội của sáng tạo. Ở đó, mỗi họa sĩ có một cách riêng để tìm kiếm “nơi bắt đầu” của mình trong hội họa và trong cả đời sống tinh thần.

Tác phẩm "Mơ về nơi bắt đầu" của họa sĩ Đỗ Doãn Châu

Sinh năm 1943, Đỗ Doãn Châu là nghệ sĩ có quá trình hoạt động lâu năm trong nhiều lĩnh vực sân khấu và mỹ thuật. Ông từng giữ cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam, được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân năm 2007.

Trong khoảng nửa thế kỷ hoạt động nghệ thuật, ông đã thiết kế mỹ thuật cho khoảng 400 vở diễn, trong đó có nhiều tác phẩm được công chúng ghi nhớ như “Hà My của tôi”, “Sống mãi tuổi 17”, “Vua Lia”, “Rừng trúc”, “Tú Xương”, “Thủ lĩnh áo chàm”...

Ông đồng thời tham gia diễn xuất trong nhiều vở kịch. Tại triển lãm lần này, hội họa của Đỗ Doãn Châu cho thấy một hành trình chuyển biến về thị giác, từ những không gian đô thị rộng lớn, náo nhiệt đến thế giới nội tâm nhiều suy tư. Bút pháp biểu hiện được ông sử dụng để chuyển tải những rung động và trải nghiệm tích lũy qua nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Tác phẩm "Đào Nhật Tân" của họa sĩ Bùi Tuấn Thanh

Tranh của Bùi Tuấn Thanh đưa người xem trở về với những hình ảnh gần gũi của Hà Nội. Sinh năm 1941 tại Hà Nội, ông sớm bộc lộ năng khiếu hội họa và tự học sơn dầu, màu nước từ năm 15 tuổi qua các tài liệu tiếng Pháp. Ông tốt nghiệp khóa đầu tiên của Đại học Mỹ thuật Công nghiệp, sau đó dành nhiều tâm huyết cho nghệ thuật sơn mài và công tác đào tạo.

Nhiều học trò của ông sau này trở thành những gương mặt được công chúng biết đến trong nền mỹ thuật Việt Nam. Các tác phẩm tại triển lãm “Mơ về nơi bắt đầu” của ông mang phong cách tả thực được giản lược, sử dụng màu sắc tươi sáng, ghi lại những khoảnh khắc đời thường bình yên, qua đó gợi lên một Hà Nội giàu chất hoài niệm.

Tác phẩm "Nhà thờ Lớn" của họa sĩ Doãn Hoàng Lâm

Ở thế hệ sau, Doãn Hoàng Lâm (sinh năm 1970) mang đến một tiếng nói hội họa đầy cá tính. Được đào tạo tại Đại học Mỹ thuật Việt Nam, anh quan tâm đến khả năng biểu đạt của chất liệu và liên tục tìm kiếm những cách thức mới để chuyển tải ý tưởng. Loạt tranh của anh tại triển lãm lần này thiên về biểu hiện chiều sâu nội tâm, tạo nên không khí trầm mặc, ma mị và giàu tính ẩn dụ.

3 phong cách, 2 thế hệ và những trải nghiệm nghệ thuật khác nhau cùng hiện diện trong một không gian, tạo nên một thế giới đa sắc màu và đầy ấn tượng. “Mơ về nơi bắt đầu” giống như một hành trình trở về, ở đó mỗi nghệ sĩ tìm thấy trong hội họa những dấu vết của thời gian và những rung động sâu thẳm của riêng mình.