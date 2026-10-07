Triển lãm “Hà Nội trong tôi” kể chuyện từ nhịp sống Thủ đô

ANTD.VN -Sáng nay 7/10, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh "Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 - năm 2026 với chủ đề "Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân”.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cùng các đại biểu cắt băng khánh thành triển lãm

Triển lãm do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, CLB Nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 -10/10/2026).

Đến dự lễ khai mạc có Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Vũ Hà; cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ban, ngành Trung ương và TP Hà Nội.

Phát biểu tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Thành Lợi, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng Ban tổ chức cho biết, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” khởi đầu là những sự kiện, cuộc trưng bày quy mô nhỏ, chỉ như một “cuộc chơi” của những nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi. Trải qua 21 lần tổ chức, triển lãm đã trở thành điểm hẹn thường niên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mỗi dịp Hà Nội kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10.

Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội, Trưởng ban Tổ chức triển lãm “Hà Nội trong tôi” Nguyễn Thành Lợi phát biểu tại chương trình

Cũng theo ông Nguyễn Thành Lợi, ngày càng có đông nghệ sĩ nhiếp ảnh, đồng nghiệp báo chí và công chúng đến với triển lãm, cho thấy chất lượng tác phẩm đã gây chú ý và góp phần tạo nên thương hiệu cho “Hà Nội trong tôi”. Với vai trò đơn vị tổ chức, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội mong muốn bên cạnh hoạt động trưng bày, triển lãm sẽ ngày càng có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn, đồng thời nhận được những ý kiến góp ý, hiến kế từ các đại biểu và công chúng để thu hút thêm nhiều tác giả, nghệ sĩ gửi đến những tác phẩm chất lượng cho triển lãm.

Với vai trò đại diện đơn vị phối hợp tổ chức triển lãm, nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Văn Phúc, Chủ nhiệm CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội cho biết, 80 tác phẩm được trưng bày tại triển lãm là những bức ảnh được thực hiện với nhiều tâm huyết không chỉ của các phóng viên mà còn của các thành viên CLB trong quá trình sáng tác suốt một năm vừa qua. Đáng chú ý, chủ đề “Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân” là một chủ đề khó, trong khi thời gian tác nghiệp ngắn, thời tiết diễn biến thất thường, ít nhiều ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm so với các cuộc triển lãm trước. Dù vậy, đây vẫn là những nỗ lực vượt bậc của các nghệ sĩ và phóng viên ảnh.

Qua các tác phẩm được chọn trưng bày trong khuôn khổ triển lãm, các thành viên CLB Nhiếp ảnh Người cao tuổi Hà Nội cùng các phóng viên Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội đã khắc họa, ngợi ca con người, cuộc sống và cảnh quan Thủ đô trong quá trình đổi mới, phát triển và đi lên cùng đất nước. Với những nghệ sĩ cao tuổi, đó cũng là niềm vui, niềm tự hào khi tiếp tục sống vui, sống khỏe và sống có ích cho xã hội.

Với chủ đề “Chính quyền địa phương hai cấp: Tinh gọn, hoạt động hiệu quả và gần dân”, triển lãm được chia làm 3 phần: “Kiến tạo chính quyền gần dân”;. “Chuyển động từ cơ sở”; “Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên mới”. Gần 80 bức ảnh được trưng bày tại đây mang màu sắc sinh động, tươi mới, ghi lại những cột mốc đáng nhớ và thành tựu ấn tượng trên các lĩnh vực của Hà Nội trong hơn 1 năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Phạm Xuân Tài và lãnh đạo Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tham dự triển lãm

Qua đó thể hiện sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ Thành phố tới cơ sở để vận hành thông suốt mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Triển lãm góp phần giúp công chúng cảm nhận rõ nét một Hà Nội luôn tiên phong đi đầu, dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cả nước; một Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc văn hóa và bứt phá vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.

Nhà báo Hà Hồng, nguyên Trưởng ban Khoa giáo Báo Nhân Dân, thành viên Ban Chủ nhiệm CLB Ảnh Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam nhận định, các tác phẩm tại triển lãm cho thấy đời sống văn hóa của Thủ đô diễn ra sinh động trên nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, khoa học đến nông nghiệp, thay vì bó hẹp trong một chủ đề. Theo ông, nhiều khoảnh khắc đời thường được các tác giả ghi lại tự nhiên, không sắp đặt nhưng vẫn có tính sáng tạo và đậm chất ảnh báo chí. Cái đẹp và những đổi thay của Hà Nội đôi khi được thể hiện từ những chi tiết rất nhỏ trong cuộc sống, qua đó tạo nên sức sống cho các tác phẩm.

Triển lãm thu hút nhiều du khách quốc tế

Chị Đặng Thị Ánh Tuyết, du khách đến từ TP.HCM bày tỏ sự ấn tượng với các tác phẩm được trưng bày tại triển lãm. Theo chị, những bức ảnh có màu sắc rực rỡ, sắc nét, giúp người xem có thêm góc nhìn phong phú về văn hóa Hà Nội. Qua những tác phẩm, du khách có thể cảm nhận rõ hơn về cảnh quan, con người và đời sống văn hóa của Thủ đô, những điều mà trong một chuyến du lịch khó có thể quan sát và cảm nhận được hết.

Mỗi lần bấm máy là một lần người nghệ sĩ gửi gắm cảm xúc; mỗi khung hình, góc chụp đều chứa đựng tình yêu và niềm say mê… mỗi tác phẩm mang đến triển lãm “Hà Nội trong tôi” đều đong đầy cảm xúc yêu mến và tự hào về một Hà Nội Anh hùng, hào hoa, một Thành phố Vì hòa bình, Thành phố Sáng tạo đang từng bước khẳng định vị thế trong dòng chảy đương đại.

Rất đông du khách tham quan triển lãm ảnh

Theo kế hoạch, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” lần thứ 21 – năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 7 đến 12/10/2026 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, số 58 Quốc Tử Giám, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội và từ 12 đến 21/10/2026 tại Bảo tàng Hà Nội (số 4 Phạm Hùng).