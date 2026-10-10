Tuy không sử dụng giám tuyển, nhưng đây không phải là một triển lãm nhóm đơn thuần, mà là một hành trình thăm dò, học hỏi và cọ xát nghề nghiệp gần 20 năm qua, với các cuộc trưng bày có quy mô, có tiếp biến, có cải biến tại Hà Nội và Sài Gòn.

Triển lãm có sự tham dự của 17 điêu khắc gia từ Hà Nội và 19 điêu khắc gia từ Sài Gòn tham gia chương trình. Nếu các tác giả Hà Nội thường thiên về ý tưởng và sự nhất quán trong phong cách, thì các tác giả Sài Gòn thường thiên về cảm xúc và sự tự do trong phong cách. Về ngôn ngữ, đây là cuộc chuyển giao và đan xen giữa hiện đại với đương đại, giữa hàn lâm với phá cách, giữa cổ điển với thể nghiệm. Về vật liệu, có cả căn bản và bền vững như đá, gỗ, kim loại, thạch cao, gốm… cho tới thể nghiệm, tổng hợp, không bền vững.

Tác phẩm của nhà điêu khắc Trần Đình Thắng

Điêu khắc gia Bùi Hải Sơn chia sẻ: “Ngay từ lần đầu tiên, mục đích chính mà triển lãm này hướng đến không phải theo nghĩa thường thấy của các triển lãm, mà chúng tôi muốn có dịp nhìn ra chung quanh của làng điêu khắc, để nhìn lại chính công việc của mình, mà tìm cách thay đổi hoặc làm tốt hơn. Suốt 20 năm qua, với 9 cuộc trưng bày luân phiên tại Sài Gòn và Hà Nội, dù có người đến người đi, nhưng tinh thần xuyên suốt vẫn không thay đổi, nên chúng tôi rất lấy làm hứng thú. Đây cũng là lý do chính để chúng tôi cố gắng duy trì triển lãm lưỡng niên này, dù khó khăn, thách thức vẫn còn đó”.

Điêu khắc gia Thái Nhật Minh cũng cho biết: “Triển lãm Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội được hình thành và có triển lãm đầu tiên năm 2010, được duy trì liên tục cho tới nay, trải qua gần 2 thập niên. Quá trình ấy đã tạo động lực và là điểm tựa quan trọng cho những nghệ sỹ thực hành điêu khắc ở Việt Nam. Đó không chỉ là một triển lãm, mà còn là không gian để những người làm nghề có thể chia sẻ với nhau về công việc của mình, duy trì sự gắn kết thân thiết giữa các nghệ sỹ ở 2 đầu đất nước”.

Tác phẩm của nhà điêu khắc Đỗ Thế Thịnh

Với điêu khắc gia Phạm Đình Tiến, điêu khắc, ngoài tính chất là một ngành nghệ thuật, thì yếu tố kỹ thuật khoa học cũng là một phần quan trọng. Sự kiện này như nơi giao lưu của kỹ thuật của những phòng thí nghiệm về nghiên cứu. Điêu khắc là một phương diện rất rộng của nhiều kỹ thuật, có tính đa ngành, không thể hoạt động một cách riêng lẻ được, vì vậy triển lãm cũng là nơi anh em gặp gỡ, giao lưu những trải nghiệm của những nghiên cứu đó.

Điêu khắc gia Khổng Đỗ Tuyền cho biết, sau gần 20 năm thành lập và hoạt động, nhóm đã thành công trong việc quy tụ và kết nối được các nhà điêu khắc ở hai trung tâm lớn của đất nước có những hoạt động và trao đổi trong mỗi lần triển lãm. Trong mỗi lần triển lãm, BTC mời thêm được nhiều các nhà điêu khắc trẻ ở các tỉnh thành khác cùng tham gia nữa. Ngoài các hoạt động trong các lần triển lãm chung ở Sài Gòn và Hà Nội, còn có những hoạt động bên ngoài xã hội mà các anh chị em trong nhóm là nòng cốt xây dựng và tham gia, như dự án Art In The Forest ở Flamingo Đại Lải, dự án nghệ thuật Ánh Dương Art Space...

Tác phẩm của nhà điêu khắc Nguyễn Ngọc Long

"Đây vẫn là hoạt động có ý nghĩ cho các nhà điêu khắc trẻ trong giai đoạn hiện nay, bởi những người đại diện tiếp nối của nhóm ở hai miền vẫn tham gia với tinh thần xây dựng, theo dõi và chọn mời các bạn trẻ đang có hướng đi và hoạt động tích cực trong sáng tác điêu khắc tham gia triển lãm này.

Là thế hệ tham gia cùng các thầy và các anh trong nhóm, thế hệ chúng tôi cũng có lên những kế hoạch hoạt động cho nhóm có sự chuyên nghiệp hơn, để triển lãm sẽ có một câu chuyện chung, một chủ đề gì đó mang tính đời sống, tính nghề nghiệp cho mỗi lần triển lãm, những vẫn chưa thực sự thành công như mong muốn, nên rất mong các bạn trẻ thế hệ tiếp nối sẽ thực hiện có tính chuyên nghiệp hơn và thành công hơn nữa” - Điêu khắc gia Khổng Đỗ Tuyền chia sẻ thêm.

Lý Đợi - cây bút chuyên về mảng mỹ thuật - chia sẻ: “Thẳng thắn nhìn nhận thì điêu khắc là bộ môn thường gặp nhiều khó khăn, bất lợi trong các hoạt động nghề nghiệp, nên việc duy trì triển lãm được nhiều lần như Điêu khắc Sài Gòn - Hà Nội, nay là lần thứ 9, với 36 điêu khắc gia tham dự, quả là một kỳ công, gần như chưa bao giờ thấy tại Việt Nam.

Thứ hai, đây không đơn thuần là một cuộc trưng bày, theo nghĩa ai có tác phẩm gì thì mang ra tham dự, mà đúng nghĩa là việc nhìn nhận công việc của nhau, không phải để tìm sự cao/thấp, hay/dở, mà tìm kiếm động lực sáng tạo trong sự tương đồng và dị biệt. Chính vì vậy, đây cũng là dịp để giới nghiên cứu, sưu tập và công chúng có cái nhìn tương đối bao quát về câu chuyện điêu khắc của Việt Nam trong 2 năm qua; và trong 2 thập niên qua”.