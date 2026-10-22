Triển lãm ảnh: Nắng từ Paris

ANTD.VN -Sau 7 năm sáng tác và tìm kiếm ngôn ngữ hội họa riêng tại Pháp, họa sĩ Tamhuy (Nguyễn Hoàng Huy) trở về Hà Nội với 72 bức tranh trừu tượng, được thực hiện trong giai đoạn 2019 - 2026. Triển lãm cá nhân Nắng trong tâm (Sunlight Within), khai mạc ngày 22/11/2026 tại Art Space, số 42 Yết Kiêu, là lần đầu tiên họa sĩ giới thiệu một bộ sưu tập quy mô lớn tại quê nhà.

Triển lãm ảnh của Tamhuy

Sinh ra tại Hà Nội, nhưng Tamhuy lại chọn con đường sang Pháp vào năm 2012 để theo đuổi con đường nghệ thuật. Anh học hội họa tại École des Beaux-Arts de Versailles, tốt nghiệp năm 2017 và hoàn thành chương trình sau đại học vào năm 2018. Từ đó, Paris trở thành nơi anh tiếp tục sáng tác, thử nghiệm và từng bước phát triển ngôn ngữ hội họa trừu tượng của mình.

Những năm qua, tác phẩm của Tamhuy đã được giới thiệu tại nhiều không gian nghệ thuật, trong đó có Carrousel du Louvre, Art Capital ở Paris, Gallery Smiley Art tại Dubai và BAM Galerie ở Toulouse. Những cuộc triển lãm ấy ghi dấu hành trình hoạt động nghệ thuật của anh tại Pháp và các địa điểm khác. Với Nắng trong tâm, 72 tác phẩm được lựa chọn từ bảy năm sáng tác sẽ cùng hiện diện trong một không gian, cho phép công chúng nhìn lại quá trình tìm tòi của người họa sĩ qua nhiều giai đoạn.

Thiên nhiên là nguồn cảm hứng sâu sắc trong sáng tác của Tamhuy

Thiên nhiên là nguồn cảm hứng sâu sắc trong sáng tác của Tamhuy. Anh quan tâm đến những chu kỳ sinh trưởng, tàn lụi và tái sinh, đến năng lượng và nhịp điệu vận hành phía sau các hình thể. Nhưng thiên nhiên trong tranh anh không hiện ra dưới dạng một khu vườn, một bông hoa hay một phong cảnh mà chúng ta có thể dễ dàng nhận diện bằng con mắt thông thường.

Trong những bức tranh được giới thiệu tại triển lãm, các mảng màu xanh, vàng, cam, lam cùng những đường nét đan xen có thể gợi liên tưởng đến hoa lá, cây cỏ. Hình thể khi hiện rõ, khi tan vào những mảng màu khác, khiến người xem luôn có cảm giác về một thế giới đang chuyển động. Tamhuy không tìm cách sao chép dáng vẻ của tự nhiên, anh muốn chuyển hóa năng lượng, cấu trúc và nhịp điệu của nó thành ngôn ngữ hội họa.

Trong các bức tranh của Tamhuy, các mảng màu xanh, vàng, cam, lam cùng những đường nét đan xen có thể gợi liên tưởng đến hoa lá, cây cỏ

Lần triển lãm này tại Hà Nội, Tamhuy hy vọng sẽ gửi gắm đến người thưởng thức nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau trong mỗi bức tranh, đó có thể là một thoáng hoa lá, một nhịp chuyển động của thiên nhiên hay một khoảng lặng bất chợt trong chính mình...