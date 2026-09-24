Triển khai rà soát các công trình vi phạm đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Chiều 23-9, UBND xã Tây Phương, Hà Nội tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ cho các Tổ rà soát công trình vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng và không bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) trên địa bàn xã theo Kết luận số 114-KL/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Trung – Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Đặng Văn Võ – Đảng ủy viên, Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội xã; thành viên các Tổ rà soát; lãnh đạo các thôn dân cư trên địa bàn xã.

Nhằm chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn ngay từ cơ sở, UBND xã Tây Phương đã kiện toàn hệ thống văn bản chỉ đạo và thành lập 14 Tổ công tác với hơn 242 thành viên, sẵn sàng vào cuộc một cách đồng bộ, quyết liệt trên phạm vi toàn xã.

Toàn cảnh hội nghị

Phát biểu chỉ đạo và quán triệt nhiệm vụ tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tuấn Trung – Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và lập lại kỷ cương quản lý đất đai, trật tự xây dựng.

Đồng chí yêu cầu các Trưởng thôn, Tổ công tác khẩn trương rà soát, phát Phiếu khảo sát đúng phạm vi, đủ đối tượng, tuyệt đối không để bỏ sót các trường hợp vi phạm trên đất nông nghiệp và các cơ sở có nguy cơ mất an toàn PCCC; đồng thời hướng dẫn người dân kê khai trung thực, chính xác và ký xác nhận đầy đủ.

Đặc biệt, đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã quán triệt nghiêm thời hạn từ 2 đến 3 ngày phải hoàn thành việc thu hồi phiếu, nộp về UBND xã kèm danh sách cụ thể; đồng thời yêu cầu các lực lượng nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, khẩn trương triển khai ngay sau hội nghị, bảo đảm công việc được thực hiện đúng tiến độ, đúng yêu cầu và đạt chất lượng đề ra.