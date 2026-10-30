Triển khai đón khách Trung Quốc được miễn thị thực, thúc đẩy giao lưu hợp tác du lịch

ANTD.VN -Theo Trung tâm Thông tin du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam vừa có buổi tiếp và làm việc với lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai thí điểm đón khách Trung Quốc được miễn thị thực theo Nghị quyết số 325/NQ-CP của Chính phủ.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa (ảnh: Trung tâm Thông tin du lịch)

Chia sẻ tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên cho biết, Nghị quyết số 325/NQ-CP ngày 12/10/2026 của Chính phủ về việc thí điểm miễn thị thực cho công dân Trung Quốc mang hộ chiếu phổ thông đi du lịch theo đoàn đến Việt Nam trong Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026-2027, là chủ trương có ý nghĩa thiết thực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hút khách du lịch Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu, hợp tác du lịch giữa hai nước, góp phần phục hồi thị trường khách quốc tế và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa, thực hiện Nghị quyết số 325/NQ-CP, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong hoạt động du lịch triển khai chính sách miễn thị thực đối với khách Trung Quốc theo đoàn. Sở Văn hóa thể thao du lịch (VHTTDL) Khánh Hòa đã phối hợp Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trong lĩnh vực du lịch trên địa bàn; đồng thời tiếp tục chủ trì đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung Nghị quyết số 325/NQ-CP và các quy định pháp luật có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương, người dân và cộng đồng doanh nghiệp; trong đó, chú trọng các doanh nghiệp trực tiếp tổ chức đón và phục vụ khách du lịch Trung Quốc, bảo đảm thực hiện đúng đối tượng, điều kiện, trình tự và thủ tục theo quy định.

Trong thời gian tới UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ tiếp tục chỉ đạo Sở VHTTDL chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 325/NQ-CP. Bên cạnh đó, xây dựng và triển khai các chương trình kích cầu, phát triển sản phẩm, xúc tiến, quảng bá du lịch Khánh Hòa tại thị trường Trung Quốc; tăng cường kết nối, hợp tác với các doanh nghiệp lữ hành, hãng hàng không và đối tác du lịch Trung Quốc nhằm mở rộng thị trường, thu hút khách du lịch đến Khánh Hòa. Đồng thời, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách Trung Quốc; khai thác hiệu quả cơ hội từ chính sách thí điểm miễn thị thực; phổ biến Nghị quyết số 325/NQ-CP và bộ tiêu chí doanh nghiệp lữ hành quốc tế đáp ứng điều kiện tham gia đón khách theo Nghị quyết; xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch trên hệ thống điện tử đáp ứng nhiệm vụ thực hiện nghị quyết.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên phát biểu

Ngoài ra, đại diện UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam hỗ trợ, đồng hành cùng Khánh Hòa trong việc triển khai các hoạt động xúc tiến quảng bá hướng đến thị trường Trung Quốc; hỗ trợ Khánh Hòa trong việc xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch Trung Quốc theo Nghị quyết số 325/NQ-CP; đặc biệt là việc cân nhắc các tiêu chí doanh nghiệp lữ hành quốc tế tham gia đón khách Trung Quốc theo nghị quyết nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tại Khánh Hòa tham gia vào hoạt động đón khách.

Sau khi nghe báo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên, Phó Cục trưởng Vũ Quang Dũng đề nghị Khánh Hòa xây dựng đường dây nóng và bộ phận thường trực hỗ trợ doanh nghiệp, du khách nhằm thực hiện tốt Nghị quyết số 325/NQ-CP, đảm bảo chất lượng dịch vụ, an toàn du khách, an ninh quốc gia. Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai cũng đề nghị Khánh Hòa xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá, kích cầu du lịch hướng đến thị trường Trung Quốc; đồng thời triển khai phối hợp chặt chẽ với Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong các nhiệm vụ thuộc chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch quốc gia hằng năm do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì.

Tại buổi làm việc, đại diện các phòng, đơn vị chức năng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cũng chia sẻ nhiều ý kiến nhằm phối hợp với Khánh Hòa triển khai hiệu quả Nghị quyết số 325/NQ-CP. Trong đó, tăng cường sự quản lý của địa phương; đồng hành cùng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trong các hoạt động xúc tiến quảng bá; truyền thông quảng bá hiệu quả việc triển khai Nghị quyết số 325/NQ-CP.

Về xây dựng phần mềm quản lý doanh nghiệp và du khách, Giám đốc Trung tâm Thông tin du lịch Hoàng Quốc Hòa đề nghị Khánh Hòa khi xây dựng phần mềm cần đáp ứng yêu cầu về khung kiến trúc của Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành liên quan, đặc biệt là yêu cầu liên thông dữ liệu, có thể chia sẻ kết nối với các hệ thống khác. Đồng thời thống nhất trong việc thanh toán không dùng tiền mặt thông qua giải pháp thanh toán VietQR Global xuyên biên giới do Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phát triển, giúp kết nối hệ thống mã QR của Việt Nam với các nước trong khu vực và quốc tế.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu tại buổi làm việc



Phát biểu tại buổi làm việc, Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Nguyễn Trùng Khánh cho biết đã tham mưu lãnh đạo các cấp việc chọn Khánh Hòa làm địa phương thí điểm thực hiện việc đón khách đoàn khách du lịch Trung Quốc miễn thị thực theo Nghị quyết số 325/NQ-CP. Việc lựa chọn Khánh Hòa là địa phương thí điểm đã đạt được sự thống nhất cao trong lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nhằm đảm bảo hướng đến đạt được các chỉ tiêu tăng trưởng khách, phát triển kinh tế cũng như đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du khách.

Cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh bày tỏ ủng hộ Khánh Hòa tăng cường hoạt động quản lý doanh nghiệp, du khách; đồng thời đề nghị Khánh Hòa xây dựng đường dây nóng, cắt cử bộ phận thường trực nhằm xử lý các vấn đề liên quan phát sinh; kết nối các nền tảng của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam để xây dựng kế hoạch xúc tiến quảng bá đồng hành cùng chương trình của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam theo mục tiêu xúc tiến quảng bá du lịch quốc gia. Bên cạnh đó, Cục trưởng cũng chia sẻ thông tin về phiên bản nâng cấp trang https://vietnam.travel, trong đó sẽ có phần quảng bá cho các địa phương; Khánh Hòa có thể tận dụng nội dung này để tăng cường quảng bá các điểm đến, các chương trình du lịch, kích cầu.