Tri ân các cựu cầu thủ - những người làm nên 70 năm vẻ vang của đội bóng đá Công an Hà Nội

ANTD.VN - Sáng 30-9, Đoàn công tác do Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội đã tới thăm, tặng quà ông Trần Đình Đức - 85 tuổi, người từng 40 năm gắn bó với đội bóng Công an Hà Nội trên tư cách cầu thủ, huấn luyện viên trưởng và phó trưởng đoàn. Đây là hoạt động ý nghĩa hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập đội bóng đá Công an Hà Nội 10/10/1956-10/0/2026.

Tham gia đoàn công tác tới thăm nhà cựu danh thủ Trần Đình Đức còn có Phó Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội Trần Văn Hùng, Giám đốc điều hành CLB Nguyễn Mạnh Cường, Huấn luyện viên trưởng Mano Polking và Đội trưởng Nguyễn Quang Hải.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội ân cần thăm hỏi cựu danh thủ Trần Đình Đức

Cựu danh thủ Trần Đình Đức chia sẻ những kỷ niệm và thành tích đáng tự hào của đội bóng đá Công an Hà Nội trong hành trình vẻ vang 70 năm

Ban lãnh đạo, Ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội trân trọng trao tặng chiếc áo đấu mùa 2026 có chữ ký các thành viên đội bóng tới cựu danh thủ Trần Đình Đức

Tại buổi thăm, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt - Phó Giám đốc CATP Hà Nội, Chủ tịch CLB bóng đá Công an Hà Nội thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Ban lãnh đạo đội bóng trân trọng ghi nhận và tri ân những đóng góp, cống hiến của cựu danh thủ Trần Đình Đức trong suốt 40 năm gắn bó, từ khi là cầu thủ, huấn luyện viện trưởng, rồi Phó trưởng đoàn đội bóng đá Công an Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt khẳng định sự cống hiến thầm lặng, bền bỉ của cựu danh thủ Trần Đình Đức cùng các thế hệ ban lãnh đạo, ban huấn luyện, cầu thủ Công an Hà Nội qua các thời kỳ đã làm nên những trang sử vàng chói lọi, đưa đội bóng đá Công an Hà Nội và nay là CLB bóng đá Công an Hà Nội trở thành một biểu tượng của bóng đá Việt Nam, chiếm trọn trái tim của bao thế hệ người hâm mộ.

Đón nhận tình cảm từ Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo đội bóng đá Công an Hà Nội, cựu danh thủ Trần Đình Đức bày tỏ xúc động. Ông cho biết các cựu cầu thủ dù đã nghỉ thi đấu từ lâu song luôn được các thế hệ lãnh đạo Công an Hà Nội quan tâm, thăm hỏi.

"Đó là giá trị tốt đẹp, rất đáng tự hào của Công an Thủ đô nói chung và đội bóng đá Công an Hà Nội nói riêng", cựu danh thủ Trần Đình Đức khẳng định.

Trò chuyện cùng huấn luyện viên đương nhiệm Mano Polking, ông Trần Đình Đức - Huấn luyện viên trưởng đội bóng đá Công an Hà Nội vô địch quốc gia 1984 - bày tỏ quý mến và cảm ơn đồng nghiệp người Brazil đã cùng tập thể CLB Công an Hà Nội sau tái thiết gặt hái một loạt thành tích ấn tượng, từ đấu trường quốc nội tới quốc tế.

"Những thành tích đó là minh chứng cho sự tiếp nối truyền thống, viết tiếp những trang sử mới cho bóng đá Công an Thủ đô. Thành tích của các bạn không chỉ là hạnh phúc của tập thể đội bóng, mà còn mang đến niềm vui, niềm tự hào cho các thế hệ cựu cầu thủ chúng tôi", cựu danh thủ Trần Đình Đức bày tỏ.

Đội trưởng CLB Công an Hà Nội Nguyễn Quang Hải bày tỏ sự kính trọng, tri ân cựu danh thủ Trần Đình Đức

Gia đình cựu danh thủ Trần Đình Đức cùng ban lãnh đạo, ban huấn luyện CLB Công an Hà Nội chụp ảnh lưu niệm

Tại buổi gặp, tiền vệ đội trưởng Nguyễn Quang Hải bày tỏ sự kính trọng và tri ân tới cựu danh thủ Trần Đình Đức - thành viên thuộc thế hệ đầu tiên của đội bóng đá Công an Hà Nội từ khi thành lập năm 1956.

Quang Hải cho biết bản thân anh khi là cầu thủ trẻ U13, U15 đã may mắn được một cựu danh thủ Công an Hà Nội là thầy Đinh Xuân Hảo - tiền vệ đội Công an Hà Nội vô địch quốc gia 1984 - dẫn dắt, chỉ bảo nhiều kiến thức bóng đá quý báu cũng như đối nhân xử thế. Sau này, hai thầy trò vẫn thường xuyên liên lạc, thăm hỏi.

Là hậu bối, thừa thưởng lịch sử và truyền thống vẻ vang của đội bóng đá Công an Hà Nội, Quang Hải thay mặt thế hệ cầu thủ đương thời khẳng định sẽ kế thừa và phát huy những giá trị tốt đẹp, đưa đội bóng ngày một phát triển, khẳng định vị thế ở các đấu trường lớn trong nước và quốc tế.