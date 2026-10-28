Treo thưởng 1 triệu USD cho việc xác định tin tặc

ANTD.VN - Tập đoàn công nghệ thông tin GMO Internet Group của Nhật Bản cho biết sẽ treo thưởng tới 1 triệu USD cho thông tin giúp xác định các tin tặc liên quan đến vụ truy cập trái phép vào dịch vụ đám mây của hãng.

Tập đoàn công nghệ thông tin GMO Internet Group của Nhật Bản. Ảnh: NHK

GMO công bố kế hoạch này sau khi vào chiều 27-10, nhóm tin tặc tung ra thứ mà họ cho là thông tin cá nhân của một người dùng GMO. Nhóm này nói công ty đã không đáp ứng yêu cầu đòi tiền chuộc 1 triệu USD đúng hạn.

Tuần trước, GMO cho biết dịch vụ đám mây của hãng, vốn cho phép khách hàng thực hiện giao dịch ngoại hối tự động và các giao dịch khác, đã bị bên thứ ba xâm nhập trái phép. Công ty cũng cho biết đã xảy ra các giao dịch bất hợp pháp trên tài khoản của một số khách hàng.

Nhóm tin tặc thừa nhận đã thực hiện vụ tấn công và yêu cầu GMO phải trả tiền chuộc trước trưa 27-10, đồng thời đe dọa sẽ tung thông tin chi tiết của khách hàng nếu công ty không đáp ứng. Sau đó, GMO xác nhận một số thông tin được cho là thông tin cá nhân đã bị đăng lên mạng. Công ty kêu gọi công chúng không đăng tải thông tin này lên mạng xã hội hay bất kỳ nơi nào khác để ngăn chặn việc phát tán thêm.

Khi công bố kế hoạch treo thưởng vào tối 27-10, GMO nói sẽ không bao giờ đáp ứng yêu sách của nhóm tin tặc. Công ty cũng cho biết sẽ chi khoản tiền thiện chí lên tới 3 triệu yên (khoảng 19.000 USD), cho mỗi người dùng bị ảnh hưởng, mỗi lần thông tin của họ bị nhóm tin tặc công bố. Tuy nhiên, các tin tặc đe dọa sẽ tiếp tục tung thêm thông tin khách hàng, khiến người dùng lo ngại.