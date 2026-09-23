Trao quyết định bổ nhiệm tân Thứ trưởng Bộ Xây dựng

Trên cơ sở ý kiến của Ban Bí thư và đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng, Thủ tướng Chính phủ quyết định điều động, bổ nhiệm ông Lê Hồng Vinh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị giữ chức Thứ trưởng Bộ Xây dựng kể từ ngày 21/9/2026.

Chúc mừng và phát biểu giao nhiệm vụ cho tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh bày tỏ sự tin tưởng với quá trình công tác hơn 30 năm, kinh qua nhiều cương vị khác nhau, trong đó từng có thời gian gắn bó trực tiếp với công tác quản lý, đầu tư xây dựng công trình, dự án giao thông, đồng chí Lê Hồng Vinh sẽ cùng với Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ Xây dựng tiếp tục xây dựng một tập thể đoàn kết, chỉ đạo điều hành hiệu quả, đưa ngành ngày càng phát triển.

"Tôi kỳ vọng đồng chí Lê Hồng Vinh bằng năng lực, kinh nghiệm của mình sẽ tiếp tục đảm nhận, hoàn thành tốt công việc được giao, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ mà ngành Xây dựng được Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân giao phó", Bộ trưởng Bộ Xây dựng nói.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh trao quyết định cho tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh

Tiếp thu chỉ đạo của Bộ trưởng Trần Hồng Minh, tân Thứ trưởng Lê Hồng Vinh bày tỏ: "Cá nhân tôi nhận thức sâu sắc đây là vinh dự to lớn, cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề”.

Theo Thứ trưởng Lê Hồng Vinh, Bộ Xây dựng là Bộ đa ngành, có quy mô, phạm vi hoạt động rộng lớn mang tính chiến lược quốc gia, từ công tác quy hoạch, phát triển đô thị, thị trường bất động sản, vật liệu xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông vận tải.

"Đứng trước nhiệm vụ đó, tôi sẽ nỗ lực cùng cán bộ công nhân viên chức đồng sức, đồng lòng, triển khai hiệu quả phương châm hành động của Bộ Xây dựng; Chấp hành sự phân công của tổ chức, tận tâm, tận lực, nhanh chóng nắm bắt công việc, phát huy khả năng, trí tuệ, tâm huyết cùng Đảng uỷ, lãnh đạo Bộ phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, điều hành hiệu quả các nhiệm vụ được giao; quyết liệt chỉ đạo công việc bảo đảm chất lượng, tiến độ; luôn lắng nghe, học hỏi các thế hệ đi trước, phối hợp chặt chẽ với cơ quan đơn vị thuộc Bộ, các Bộ ngành liên quan hoàn thành công việc được giao", Thứ trưởng Lê Hồng Vinh chia sẻ.

Ông Lê Hồng Vinh sinh ngày 1/5/1974, quê quán xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An (nay là xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An); trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Quản lý khoa học công nghệ.

Ông Vinh từng có thời gian dài công tác tại Sở GTVT tỉnh Nghệ An; Phó Bí thư Tỉnh uỷ rồi Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11/2025, ông Vinh được điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, nhiệm kỳ 2025 – 2030.