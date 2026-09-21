Trao lại túi xách chứa hơn 30 triệu đồng tiền mặt cho nữ hành khách bỏ quên trên tàu

ANTD.VN -Một nữ hành khách do tất tả xuống tàu Bắc-Nam nên đã bỏ quên túi xách cùng tư trang cá nhân với số tiền mặt lên đến hơn 30 triệu đồng trên tàu.

Trên chuyến tàu SE22 xuất phát từ ga Sài Gòn ngày 19/9/2026 do Trưởng tàu Lê Văn Thi phụ trách, sau khi tàu hoàn tất tác nghiệp đón trả hành khách và rời ga La Hai, tiếp viên toa số 4 là Lê Anh Dũng trong quá trình làm vệ sinh toa xe đã phát hiện một chiếc túi da màu nâu do hành khách vừa xuống tàu để quên tại giường số 6.

Ngay sau khi phát hiện, tiếp viên Lê Anh Dũng đã báo cáo Trưởng tàu và phối hợp kiểm tra, xác định bên trong túi chứa nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng mang tên Nguyễn Phan Mỹ Uyên, tiền mặt trị giá hơn 30 triệu đồng, một sợi dây chuyền kim loại màu vàng cùng một số tài sản cá nhân khác.

Nữ hành khách vui mừng nhận lại túi xách với hơn 30 triệu đồng bỏ quên trên tàu SE22

Từ thông tin trên vé tàu, tổ tàu đã xác định hành khách Nguyễn Phan Mỹ Uyên di chuyển từ Biên Hòa đến La Hai.

Trưởng tàu Lê Văn Thi sau đó chủ động liên hệ với hành khách để thông báo về việc tìm thấy tài sản.

Theo nguyện vọng của chị Uyên, tài sản được bảo quản và thống nhất trao trả khi chuyến tàu SE21 quay lại ga La Hai vào ngày 20/9.

Chiều 20/9/2026, tại ga La Hai, chuyến tàu SE21 do Trưởng tàu Nguyễn Quốc Khánh phụ trách đã thực hiện trao trả đầy đủ toàn bộ số tài sản cho chị Nguyễn Phan Mỹ Uyên và người chồng đi cùng.

Nhận lại đầy đủ tài sản, đặc biệt là số tiền mặt có giá trị lớn cùng các giấy tờ cá nhân quan trọng, chị Nguyễn Phan Mỹ Uyên bày tỏ sự xúc động và gửi lời cảm ơn tới các nhân viên đường sắt đã có trách nhiệm trong việc phát hiện, bảo quản và trao trả.