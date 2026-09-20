ANTD.VN - Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đã phối hợp cùng gia đình nhà văn Nguyệt Tú – trưởng nữ của danh họa Nguyễn Phan Chánh, tổ chức Lễ trao Giải thưởng và học bổng Nguyễn Phan Chánh năm 2026. Sự kiện được tổ chức nhằm tôn vinh các tài năng trẻ, đồng thời tạo động lực khuyến khích sinh viên học tập, nghiên cứu và dấn thân trong sáng tạo nghệ thuật.

Giải thưởng và học bổng Nguyễn Phan Chánh được thiết lập và duy trì thường niên theo di nguyện của nhà văn Nguyệt Tú - con gái cả của danh họa Nguyễn Phan Chánh. Hàng năm, gia đình Nhà văn Nguyệt Tú tài trợ tổng kinh phí 100 triệu đồng dành cho giải thưởng, học bổng và công tác tổ chức xét duyệt, trưng bày triển lãm.

Lễ trao giải thưởng và học bổng Nguyễn Phan Chánh diễn ra tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam

Giải thưởng Nguyễn Phan Chánh dành cho 1 sinh viên chuyên ngành Hội hoạ tranh lụa (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) trị giá 40 triệu đồng và cơ hội học bổng cho 4 sinh viên năm thứ 3, 4, 5 của chuyên ngành Tranh lụa và ngành Sư phạm Mỹ thuật, mỗi suất học bổng trị giá 10 triệu đồng.

Năm nay, Giải thưởng Nguyễn Phan Chánh được trao cho sinh viên Hồ Thị Ngoan, lớp Hội họa khóa 65 chuyên ngành Tranh lụa.

TSKH. Nguyễn Quang Bắc, đại diện gia đình nhà văn Nguyệt Tú phát biểu tại lễ trao giải

4 suất học bổng được trao cho sinh viên Thân Thanh Hương, sinh viên lớp Tài năng khóa 5 ngành Hội họa, chuyên ngành Tranh lụa; sinh viên Nguyễn Mai Linh, sinh viên lớp Hội họa khóa 76 chuyên ngành Tranh lụa; sinh viên Hồ Thị Ngoan, lớp Hội họa khóa 65 chuyên ngành Tranh lụa và sinh viên Đỗ Trà My, lớp Sư phạm mỹ thuật khóa 25.

Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam Ngô Tấn Phong trao giải thưởng Nguyễn Phan Chánh cho sinh viên Hồ Thị Ngoan

Tại buổi lễ, TSKH. Nguyễn Quang Bắc, đại diện gia đình nhà văn Nguyệt Tú đã bày tỏ những tâm huyết, kỳ vọng của gia đình đối với thế hệ người trẻ tiếp nối sự nghiệp mỹ thuật. Ông cũng chia sẻ về kế hoạch mở rộng quy mô giải thưởng, tạo cơ hội cho nghệ sĩ trẻ sáng tác tranh lụa cả nước.

Các tác phẩm tranh lụa nổi bật của Giải thưởng và học bổng Nguyễn Phan Chánh được trưng bày tại Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam đến hết ngày 20-9.

Một số tác phẩm trưng bày:

Tác phẩm của sinh viên Hồ Thị Ngoan, Lớp Hội hoạ K65 Lụa

Tác phẩm của sinh viênNguyễn Phương Uyên, Lớp Hội hoạ K65 Lụa