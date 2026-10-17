Trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai - năm 2026, tôn vinh 32 cán bộ hội tiêu biểu

ANTD.VN - Tối 16-10, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ Hai và phát động cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt năm 2027.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, cùng các Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương; các vị khách quốc tế dự chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc, phụ nữ Việt Nam luôn có những đóng góp to lớn, bền bỉ và đặc biệt quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ca ngợi: “Phụ nữ ta chẳng tầm thường, đánh Đông, dẹp Bắc làm gương để đời;'' Người đã trao tặng phụ nữ Việt Nam tám chữ vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang".

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại buổi lễ

Ngày nay, phụ nữ Việt Nam có mặt và đóng góp tích cực trong hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội. Phụ nữ chiếm hơn một nửa dân số và gần một nửa lực lượng lao động xã hội; tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội đạt 30%; tỷ lệ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ và quản lý thuộc nhóm cao trên thế giới. Thực tiễn đó khẳng định: Phụ nữ là chủ thể, là nguồn lực, là mục tiêu và là một trong những động lực quan trọng của phát triển; chăm lo cho phụ nữ không chỉ là hỗ trợ, bảo vệ, mà quan trọng hơn là trao cơ hội để phụ nữ phát huy năng lực, đóng góp cho đất nước.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ mong mỗi phụ nữ Việt Nam luôn tin vào năng lực của mình, không ngừng học tập, làm chủ công nghệ, cùng các thành viên xây dựng gia đình hạnh phúc, tiến bộ; Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tiếp tục là "ngôi nhà chung" ấm áp, là cầu nối vững chắc giữa Đảng, Nhà nước với hội viên, phụ nữ Việt Nam.

Đồng thời, Phó Thủ tướng tin tưởng với bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên, phụ nữ Việt Nam sẽ tiếp tục góp phần "dệt thêu" cho non sông gấm vóc Việt Nam ngày càng tươi đẹp, rực rỡ, cùng cả nước đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên mới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định năm 2026 cho các cán bộ Hội xuất sắc

Tại buổi lễ, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026 đã được trao cho 5 tập thể, 12 cá nhân thuộc các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, quản lý nhà nước, doanh nghiệp, giáo dục, y tế, lực lượng vũ trang, văn hóa và thể thao.

Chương trình là dịp tôn vinh những đóng góp, cống hiến của phụ nữ Việt Nam trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; khơi dậy khát vọng, tinh thần tự tin, tự chủ của phụ nữ trong giai đoạn mới; khẳng định vị thế, vai trò của tổ chức Hội và kết quả phong trào phụ nữ góp phần xây dựng, phát triển đất nước.

Cũng tại buổi lễ, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai đã được trao cho 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu trong tổng số 4.000 cán bộ Hội chuyên trách các cấp.

Các cá nhân được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định là những cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu, tận tâm với công việc; trách nhiệm, tâm huyết với tổ chức; sâu sát cơ sở, gắn bó mật thiết với hội viên, phụ nữ.

12 cá nhân xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026

Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, các chị đã đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ của Hội vào cuộc sống; đồng thời là cầu nối tin cậy lắng nghe, phản ánh những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ với Đảng, Nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của phụ nữ.

Những việc làm bình dị mà cao quý đó đã góp phần củng cố niềm tin của Hội viên, phụ nữ đối với Đảng, Nhà nước, tổ chức Hội, tạo nên sức sống, uy tín và sự lan tỏa của phong trào phụ nữ.

Thay mặt Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Chủ tịch Lê Thị Thủy nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng các cán bộ Hội được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam tin tưởng những tấm gương được tôn vinh không chỉ tỏa sáng hôm nay mà tiếp tục phát huy thành tích, giữ vững ngọn lửa nhiệt huyết, tiên phong đổi mới, sáng tạo bằng những việc làm và đóng góp của mình lan tỏa, nhân lên những cách làm hay, những giá trị tốt đẹp; truyền cảm hứng, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo, khát vọng cống hiến trong các tầng lớp phụ nữ để ngày càng có nhiều hơn phụ nữ cùng tiến bộ, cùng phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của phụ nữ Việt Nam và đóng góp nhiều hơn trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Dịp này, cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt" năm 2027 được phát động với thông điệp trọng tâm "Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế".

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035” (Đề án 2415) của Chính phủ, tiếp nối Đề án "Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp" giai đoạn 2017-2025 (Đề án 939), tiếp tục tạo môi trường kết nối phụ nữ khởi nghiệp với các doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia, tổ chức hỗ trợ, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận nguồn lực, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển kinh tế.