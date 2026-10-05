Trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong CAND

ANTD.VN - Ngày 5/10, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổng kết, trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2026 và Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân”.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cho biết, cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong Công an nhân dân năm 2026 thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch trên toàn quốc, Bộ Công an đã chọn chủ đề “Sách và Ước mơ vươn xa” để tổ chức phát động Cuộc thi.

Sau gần 4 tháng triển khai đã có 5.146 bài dự thi của Công an đơn vị, địa phương, các đơn vị chấm chọn 779 bài gửi về Ban tổ chức cấp Bộ, trong đó có 62 clip và 16 mô hình.

Trên cơ sở kết quả chấm thi cấp Bộ, Ban Giám khảo đề xuất 96 giải, gồm 25 giải dành cho học viên, sinh viên; 65 giải dành cho cán bộ, chiến sĩ và 06 giải tập thể.

Quang cảnh buổi lễ

Cục Công tác chính trị đã tham mưu lựa chọn 03 bài đạt giải cao của học viên, sinh viên gửi tham gia cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc cấp toàn quốc do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy khẳng định, nhiều bài dự thi thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, có cảm nhận riêng về tác phẩm được giới thiệu, biết liên hệ với việc học tập, rèn luyện và công tác. Việc sử dụng bài viết, hình ảnh, clip và mô hình đã làm phong phú cách giới thiệu sách, góp phần lan tỏa niềm yêu thích đọc sách và tinh thần tự học trong cán bộ, chiến sĩ, học viên, sinh viên.

Đối với Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân”; Ban tổ chức tiếp nhận gần 800 bài Công an các đơn vị, địa phương gửi về. Qua vòng sơ khảo để lựa chọn 200 bài vào vòng chung khảo.

Đối tượng tham gia cuộc thi đa dạng, có đồng chí là lãnh đạo cấp phòng, cấp đội, Công an xã, phường, đặc khu, cán bộ trẻ, cán bộ, giáo viên, sinh viên các học viện, trường CAND, trường văn hóa Công an.

Ban Tổ chức trao Bằng khen cho các thí sinh đoạt giải Nhất và giải A của hai cuộc thi

Nhiều tác phẩm sưu tầm tư liệu, hình ảnh công phu, hình thức trình bày sáng tạo, khoa học, đảm bảo yếu tố chính trị; bài thi có nhiều đổi mới so với cuộc thi trước đây.

Nội dung sinh động bám sát thể lệ và chủ đề gợi ý của ban tổ chức, nêu bật được những thành tích, chiến công, sự cống hiến, hy sinh thầm lặng của lực lượng An ninh nhân; khẳng định vai trò quan trọng của lực lượng An ninh nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo đảm an ninh quốc gia và cuộc sống bình yên của nhân dân; phần kiến nghị, đề xuất bám sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Nhiều bài dự thi ngoài phần tham gia thi viết theo quy định đã sưu tầm nhiều hình ảnh, tư liệu quý về lực lượng An ninh nhân dân thể hiện tận tụy, gắn bó với nhân dân; đồng thời ứng dụng công nghệ thông tin (quét mã QR bài thi…); có bài thi ngoài tiếng Việt có cả tiếng Anh, tiếng Trung và chữ dành cho người khiếm thị; sưu tầm bài thơ, bài hát ca ngợi về lực lượng An ninh nhân dân….

Ban Giám khảo đã đề xuất cơ cấu 115 giải, gồm 20 giải A, 25 giải B, 30 giải C và 40 giải Khuyến khích.

Thiếu tướng, NSND Nguyễn Công Bẩy cho rằng, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn những điểm cần rút kinh nghiệm: Đối với Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc, một số đơn vị chưa có bài gửi về Bộ; bài dự thi chưa bám sát chủ đề, thiếu trích dẫn nguồn hoặc có biểu hiện sao chép.

Các đại biểu tham quan triển lãm tại buổi lễ

Cuộc thi viết về truyền thống lực lượng An ninh nhân dân một số bài còn chung chung, không đúng trọng tâm, chưa thể hiện bối cảnh lịch sử nổi bật liên quan đến công tác an ninh; chưa bổ sung nhận thức, tư duy mới về an ninh quốc gia nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; hình ảnh minh họa không có chú thích hoặc dẫn nguồn; đề xuất giải pháp còn chung chung; liên hệ với bản thân còn chưa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao. Do vậy, Thiếu tướng đề nghị khắc phục những hạn chế này để cuộc thi lần sau đạt kết quả tốt hơn.

Đồng chí Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị cũng đặt ra yêu cầu, kết quả các cuộc thi nói trên cần được tiếp nối bằng những hoạt động thường xuyên, thiết thực. Việc phát triển văn hóa đọc trong CAND cần gắn với thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chương trình hành động số 09 của Bộ Công an và tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Từ truyền thống 80 năm của lực lượng An ninh nhân dân; cán bộ, chiến sĩ An ninh phải nhận thức được tiếp nối truyền thống không phải chỉ bằng lời nói mà phải được thể hiện bằng hành động; đổi mới tư duy, biện pháp công tác; mở rộng phạm vi bảo vệ an ninh theo nguyên tắc “phát triển đến đâu, an ninh đến đó”, chủ động bảo vệ các không gian, lĩnh vực mới và ứng phó với những hình thái xâm phạm an ninh quốc gia mới; không chỉ xử lý những vấn đề đã phát sinh, cán bộ An ninh phải nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo, nhận diện nguy cơ chủ động tham mưu và phòng ngừa từ sớm từ xa. Tiếp tục xây dựng lực lượng An ninh nhân dân là nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới…

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao tặng Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc và danh hiệu Đại sứ Văn hóa đọc năm 2026 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân trong CAND; trao tặng giải thưởng của Ban Tổ chức cho các tập thể, cá nhân đoạt giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc trong CAND năm 2026 và Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân”.

Dịp này, các tác phẩm xuất sắc của hai cuộc thi được trưng bày, phục vụ khách tham quan và cán bộ, chiến sĩ.