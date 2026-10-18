Trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

ANTD.VN - Tối 18-10, Lễ trao giải Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 đã được tổ chức tại Hà Nội.

Tới dự lễ trao giải có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: đồng chí Trần Cẩm Tú, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; đồng chí Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Phạm Gia Túc, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả

Cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tổ chức và Hội đồng Giám khảo cuộc thi; các tác giả và nhóm tác giả có những tác phẩm xuất sắc đạt giải.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đoàn Minh Huấn nêu rõ, Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng thu hút 905.681 tác phẩm dự thi sau hơn 9 tháng phát động. Đây là Cuộc thi có số lượng tác phẩm tham gia nhiều nhất từ trước đến nay.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả

Cuộc thi do Ban Chỉ đạo 35 Trung ương chỉ đạo, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tạp chí Cộng sản, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Hội Nhà báo Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, dành cho các tác phẩm chính luận sáng tạo lần đầu, với 5 thể loại Tạp chí, Báo, Phát thanh, Truyền hình, Video Clip.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ sáu, năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các chủ trương, quyết sách chiến lược nhằm đưa đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Điểm mới của Cuộc thi năm nay là được tổ chức đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Trên cơ sở Kế hoạch của Trung ương, các Tỉnh ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Trung ương đã phát động Cuộc thi đến cơ sở, thu hút sự tham gia đông đảo của các tác giả dự thi.

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng trao giải C cho các tác giả, nhóm tác giả

Chủ đề chung của Cuộc thi năm nay là “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên phát triển mới”, với 3 nhóm chủ đề cụ thể: (1) Kiên định, bảo vệ, bổ sung, phát triển nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới; (2) Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; (3) Đổi mới nội dung, phương thức bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong kỷ nguyên mới gắn với thực hiện "Chiến lược công tác chính trị, tư tưởng trong bối cảnh chuyển đổi số".

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn phát biểu tại Lễ trao giải

Các tác phẩm dự thi có sự tham gia của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân trong nước, cùng người Việt Nam ở nước ngoài và các chuyên gia, nhà khoa học, bạn bè quốc tế.

Từ kết quả chấm thi, tại Lễ Trao giải, Ban Chỉ đạo Cuộc thi trao tặng Bằng khen cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc; trao tặng 165 giải thưởng cá nhân cho các tác giả/nhóm tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc, trong đó có 12 giải A, 22 giải B, 39 giải C, 74 giải Khuyến khích và 18 giải Triển vọng; trao tặng 2 phần thưởng cho tác giả lớn tuổi và nhỏ tuổi tiêu biểu tham gia dự thi. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP vinh dự được nhận giải C của Cuộc thi.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các tác giả, nhóm tác giả đoạt giải

Cuộc thi là một đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, gắn kết chặt chẽ với nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, địa phương, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc trên mặt trận tư tưởng, nâng cao “sức đề kháng” cho mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trước các luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội và sự ủng hộ của đông đảo bạn bè quốc tế.