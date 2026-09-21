Trang bị kỹ năng xử lý tình huống hoả hoạn cho cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao

ANTD.VN - Công an thành phố Hà Nội phối hợp với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao tổ chức tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Từ ngày 15-9 đến ngày 21-9, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 30, Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội chủ động, phối hợp với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao trên địa bàn để tổ chức tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ nhằm giúp cho lực lượng PCCC cơ sở xử lý nhanh, hiệu quả khi có cháy, nổ xảy ra tại cơ sở.

Trang bị kiến thức phòng ngừa cháy, nổ tại nơi làm việc

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 30 phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; đồng thời phân tích các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Thực hành sử dụng các thiết bị PCCC tại chỗ

Ngoài việc tuyên truyền phổ biến kiến thức PCCC&CNCH, hướng dẫn lực lượng PCCC cơ sở thực hành sử dụng phương tiện PCCC cơ bản để xử lý đám cháy ngay từ ban đầu; đơn vị đã phối hợp với các cơ sở có nguy cơ cháy nổ cao xây dựng tình huống, kịch bản, tình huống cháy giả định để lực lượng PCCC cơ sở nắm được quy trình xử lý khi xuất hiện cháy, nổ; phương pháp báo động, báo cháy nhanh nhất; kỹ năng tổ chức hướng dẫn thoát nạn an toàn, sơ cấp cứu người bị nạn và phương án phối hợp nhịp nhàng với lực lượng Cảnh sát PCCC chuyên nghiệp.

Lực lượng PCCC, CNCH cơ sở Công ty cổ phần xà phòng Hà Nội phối hợp tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thời gian tới, Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 30 tiếp tục phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở trên địa bàn trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn và thực hành các kỹ năng PCCC và CNCH; qua đó góp phần nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy tại chỗ, thực hiện hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”.

Thông qua hoạt động phối hợp, hướng dẫn trực tiếp tại doanh nghiệp, các kiến thức và kỹ năng PCCC, CNCH được gắn với điều kiện thực tế của cơ sở, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người đứng đầu và người lao động, chủ động phòng ngừa cháy, nổ, bảo đảm an toàn về người, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh.