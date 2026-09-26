Trang bị kỹ năng PCCC, CNCH cho lực lượng dân phòng phường Việt Hưng

ANTD.VN - Chủ động phòng ngừa, xử lý hiệu quả các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cơ sở, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội phối hợp UBND và Công an phường Việt Hưng tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn.

Hướng dẫn thực hành sơ cứu người bị nạn

Thực hiện Kế hoạch số 316/KH-UBND ngày 16/9/2026 của UBND phường Việt Hưng về tổ chức các hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 25 năm “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ” (4/10/2001 - 4/10/2026), trong hai ngày 24 và 25/9, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 1 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã phối hợp UBND và Công an phường Việt Hưng tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng năm 2026.

Tại chương trình, các học viên được báo cáo viên phổ biến những quy định của pháp luật về PCCC và CNCH; trang bị kiến thức, kỹ năng phòng ngừa, xử lý cháy, nổ, tai nạn, sự cố phù hợp với đặc điểm địa bàn dân cư. Đây là những nội dung thiết thực, giúp lực lượng dân phòng nâng cao khả năng chủ động ứng phó, nhất là trong thời điểm mới phát sinh sự cố, khi lực lượng chuyên nghiệp chưa kịp tiếp cận hiện trường.

Đồng chí Nguyễn Huy Vinh – Phó chủ tịch UBND phường phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, báo cáo viên tập trung hướng dẫn kỹ năng xử lý khi xảy ra cháy, nổ, tổ chức thoát nạn an toàn và sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu. Lực lượng dân phòng được hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy xách tay, các dụng cụ phá dỡ, hệ thống báo cháy và những trang thiết bị PCCC tại chỗ.

Đặc biệt, các học viên được trực tiếp thực hành kỹ năng sơ cứu, cấp cứu người bị nạn trong tình huống cháy, nổ; xử lý tình huống giả định và triển khai các thao tác dập tắt đám cháy bằng phương tiện chữa cháy ban đầu.

Lực lượng dân phòng được hướng dẫn sử dụng phương tiện chữa cháy

Thông qua thực hành, lực lượng dân phòng có điều kiện rèn luyện kỹ năng phối hợp, xử lý tình huống trong điều kiện thực tế, từ đó nâng cao khả năng bình tĩnh, chủ động khi sự cố xảy ra. Việc được trang bị kỹ năng ngay tại địa bàn cũng giúp lực lượng này phát huy tốt hơn vai trò hỗ trợ, phối hợp với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Từ thực tiễn công tác PCCC và CNCH cho thấy, lực lượng dân phòng có vị trí quan trọng trong công tác phòng ngừa, phát hiện và xử lý sự cố ngay tại thôn, tổ dân phố, khu dân cư. Khi được huấn luyện thường xuyên, lực lượng này sẽ trở thành “cánh tay nối dài” hỗ trợ chính quyền và lực lượng Công an trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Đồng chí báo cáo viên hướng dẫn cách cứu người bị nạn

Thông qua chương trình tuyên truyền, huấn luyện, lực lượng dân phòng phường Việt Hưng được củng cố thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Đây cũng là dịp tăng cường sự phối hợp giữa lực lượng Công an và quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng thế trận PCCC từ cơ sở, chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ cháy, nổ và bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn.