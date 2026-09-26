Trang bị kỹ năng an toàn cháy, nổ cho cán bộ, công nhân viên Công ty Nicotex

ANTD.VN - Chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng xử lý ngay từ những phút đầu khi xảy ra sự cố, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền, trang bị kiến thức, kỹ năng an toàn cháy, nổ cho cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Nicotex, tại phường Phúc Lợi.

Hướng dẫn học viên thực hành sử dụng bình PCCC dập tắt đám cháy giả định

Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng ngừa, ứng phó với các tình huống cháy, nổ tại cơ sở, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an TP Hà Nội đã phối hợp tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn công tác an toàn PCCC và CNCH cho cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Nicotex, địa chỉ số 114 Vũ Xuân Thiều, phường Phúc Lợi, TP Hà Nội.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 phổ biến những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; phân tích các nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ trong quá trình sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt tại cơ sở. Qua đó, giúp cán bộ, công nhân viên nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện, thiết bị máy móc, nguồn lửa, nguồn nhiệt và chủ động phát hiện, loại trừ những nguy cơ mất an toàn ngay từ ban đầu.

Chủ động kỹ năng để ứng phó sự cố

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH nhấn mạnh, đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, việc trang bị kiến thức thôi là chưa đủ mà mỗi cán bộ, công nhân viên cần được rèn luyện kỹ năng xử lý tình huống thực tế. Khi xảy ra cháy, những phút đầu tiên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nếu phát hiện sớm, báo động kịp thời và sử dụng đúng phương tiện chữa cháy ban đầu, nguy cơ cháy lan và thiệt hại có thể được hạn chế đáng kể.

Báo cáo viên phổ biến kiến thức pháp luật an toàn PCCC và CNCH cho học viên

Cán bộ, công nhân viên được hướng dẫn cách nhận biết dấu hiệu cháy, các bước xử lý khi phát hiện sự cố; cách báo động, thông báo cho lực lượng chức năng và tổ chức thoát nạn an toàn. Đồng thời, lực lượng chức năng hướng dẫn cách sử dụng các phương tiện chữa cháy tại chỗ, giúp người lao động có thể chủ động xử lý đám cháy ngay từ khi mới phát sinh, trong phạm vi bảo đảm an toàn.

Bên cạnh đó, công tác tổ chức thoát nạn cũng được đặc biệt lưu ý. Khi xảy ra hỏa hoạn, người lao động cần bình tĩnh, nhanh chóng rời khỏi khu vực nguy hiểm theo lối thoát nạn an toàn, không chen lấn, xô đẩy; hỗ trợ người gặp khó khăn trong khả năng cho phép và tuyệt đối không quay lại khu vực cháy khi chưa có sự cho phép của lực lượng chức năng.

Phòng cháy từ ý thức mỗi người

Thông qua chương trình tuyên truyền, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 18 mong muốn nâng cao nhận thức để mỗi cán bộ, công nhân viên Công ty cổ phần Nicotex trở thành một “hạt nhân” trong công tác PCCC tại nơi làm việc. Không chỉ thực hiện nghiêm các quy định an toàn, người lao động còn cần chủ động nhắc nhở đồng nghiệp, kịp thời phát hiện những nguy cơ có thể dẫn đến cháy, nổ và báo ngay cho người có trách nhiệm để xử lý.

Tuyên truyền kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học viên

Việc thường xuyên tuyên truyền, huấn luyện, trang bị kỹ năng PCCC và CNCH là giải pháp thiết thực nhằm xây dựng phương án ứng phó chủ động, hiệu quả tại cơ sở. Qua đó, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của doanh nghiệp và người lao động, hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại khi sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Từ thực tế công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH khuyến cáo các cơ quan, doanh nghiệp cần duy trì thường xuyên công tác tự kiểm tra, huấn luyện và thực hành phương án PCCC; bởi sự chủ động, bình tĩnh và kỹ năng đúng trong những phút đầu của sự cố có thể tạo ra sự khác biệt lớn trong việc kiểm soát đám cháy và bảo đảm an toàn cho con người.