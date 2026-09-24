Trân quý những tấm lòng dành tặng bệnh nhân nhỏ tuổi tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức

ANTD.VN -Phân trại tạm giam Mỹ Đức – Trại tạm giam số 2, CATP Hà Nội tổ chức chương trình tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, với mong muốn mang đến niềm vui, sự động viên và những tình cảm yêu thương đến các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt, ngày 23/9/2026, Phân trại tạm giam Mỹ Đức – Trại tạm giam số 2, CATP Hà Nội đã tổ chức chương trình tặng quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức.

Chương trình được tổ chức nhân dịp Trung thu

Trong chương trình, đơn vị đã trao tặng 50 suất quà Trung thu, mỗi suất trị giá 200.000 đồng, với tổng giá trị 10 triệu đồng, gửi đến các bệnh nhi đang điều trị tại các khoa của Bệnh viện đa khoa Mỹ Đức.

Đại diện chỉ huy Phân trại, Thượng tá Khổng Minh Tâm – Trưởng Phân trại tạm giam Mỹ Đức, cùng các đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ đã trực tiếp đến từng khoa, trao những phần quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm chân thành đến các em nhỏ.

Trao tặng những phần quà ý nghĩa

Mỗi món quà được trao đi không chỉ là sự sẻ chia về vật chất mà còn là lời động viên, khích lệ tinh thần, mong các em có thêm niềm vui, nghị lực để vượt qua những ngày tháng điều trị bệnh, sớm bình phục và trở về với gia đình.

Hoạt động tặng quà Trung thu cho các bệnh nhi là việc làm thiết thực, thể hiện tinh thần “Gần dân, vì nhân dân phục vụ”, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ và tinh thần nhân ái của cán bộ, hội viên Phụ nữ Phân trại tạm giam Mỹ Đức – Trại tạm giam số 2, CATP Hà Nội.