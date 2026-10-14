Trần Huy Anh tái xuất màn ảnh cùng Hồng Đào và Phương Anh Đào

ANTD.VN - Sau hai năm kể từ “Cô dâu hào môn”, Trần Huy Anh tái xuất màn ảnh rộng với vai nam chính trong “Ngày con còn mẹ”. Dự án đánh dấu sự trở lại của nam diễn viên trong câu chuyện về tình thân, đồng thời mang đến cơ hội hợp tác cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nghệ sĩ Hồng Đào – hai thần tượng của anh từ thuở nhỏ.

Sau khoảng thời gian vắng bóng trên màn ảnh rộng kể từ "Cô dâu hào môn" Trần Huy Anh chính thức trở lại với dự án điện ảnh "Ngày con còn mẹ". Trong phim, anh đảm nhận vai nam chính, thuộc tuyến nhân vật anh em với Phương Anh Đào và là con của nhân vật do nghệ sĩ Hồng Đào thể hiện.

Trần Huy Anh chính thức trở lại điện ảnh với "Ngày con còn mẹ" công chiếu vào 11.11.2026

Chia sẻ về quyết định trở lại sau hai năm, Trần Huy Anh cho biết khoảng thời gian vừa qua giúp anh nhìn lại bản thân và suy nghĩ sâu sắc hơn về con đường nghệ thuật. Điều khiến nam diễn viên bị thu hút bởi "Ngày con còn mẹ" chính là câu chuyện gia đình gần gũi nhưng chứa đựng nhiều cảm xúc.

“Sau 'Cô dâu hào môn', Huy Anh có khoảng thời gian để nhìn lại bản thân, suy nghĩ nhiều hơn về con đường mình đang đi và những điều mình thực sự muốn kể thông qua điện ảnh. Huy Anh tin rằng khi một câu chuyện có thể chạm đến trái tim của chính người diễn viên, người diễn viên mới có cơ hội truyền tải những cảm xúc chân thật nhất đến khán giả”, anh chia sẻ.

Bên cạnh kịch bản, cơ hội làm việc cùng đạo diễn Vũ Ngọc Đãng và nghệ sĩ Hồng Đào cũng là động lực đặc biệt đối với Trần Huy Anh. Nam diễn viên cho biết cả hai đều là những thần tượng mà mình ngưỡng mộ từ nhỏ, vì vậy việc được góp mặt trong dự án và đảm nhận vai con của nghệ sĩ Hồng Đào mang đến cho anh nhiều cảm xúc.

Sau hai năm, điều Trần Huy Anh nhận thấy rõ nhất ở bản thân là sự bình tĩnh trong cách tiếp cận nghề diễn. Thay vì chỉ tập trung thể hiện cảm xúc, anh dành nhiều sự quan tâm hơn cho việc tìm hiểu nội tâm, hoàn cảnh và những mâu thuẫn của nhân vật.

“Thử thách lớn nhất đối với Huy Anh có lẽ là làm sao để không diễn nhân vật theo cảm nhận chủ quan của riêng mình, mà phải thực sự hiểu được những gì nhân vật đã trải qua. Đôi khi, điều khó nhất trong diễn xuất không phải là khóc thật nhiều hay thể hiện một cảm xúc thật mạnh, mà là biết tiết chế. Có những cảm xúc chỉ nằm trong ánh mắt hoặc một khoảng lặng cũng đủ để người xem cảm nhận được”, anh nói thêm.

Với một bộ phim lấy tình thân làm trọng tâm, "Ngày con còn mẹ" cũng khiến Trần Huy Anh suy ngẫm nhiều hơn về cách mỗi người thể hiện tình yêu thương với gia đình. Theo anh, giữa nhịp sống bận rộn, chúng ta đôi khi mặc định rằng vẫn còn nhiều thời gian để quan tâm, hỏi han và nói lời yêu thương với cha mẹ.

“Bộ phim khiến Huy Anh nghĩ nhiều hơn về việc yêu thương không nên chỉ nằm trong suy nghĩ, mà cần được thể hiện bằng hành động, bằng sự quan tâm và bằng thời gian chúng ta dành cho những người thân yêu”, nam nghệ sĩ bộc bạch.

Đối với Trần Huy Anh, sự trở lại lần này không chỉ là dấu mốc tiếp tục hành trình điện ảnh mà còn là cơ hội để anh trưởng thành hơn qua từng vai diễn. Trần Huy Anh hy vọng khán giả có thể cảm nhận sự thay đổi trong cách anh làm nghề, đồng thời mang theo những cảm xúc ý nghĩa sau khi bộ phim khép lại.

Sự kết hợp giữa câu chuyện gia đình giàu cảm xúc, sự đồng hành của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, nghệ sĩ Hồng Đào và Trần Huy Anh, Phương Anh Đào và Nguyên Thảo, mở ra kỳ vọng về một tác phẩm có khả năng chạm đến nhiều thế hệ khán giả. Với Trần Huy Anh, nếu "Ngày con còn mẹ" có thể khiến khán giả trân trọng gia đình và những người còn bên cạnh mình hơn một chút, thì đó đã là một ý nghĩa đẹp cho lần trở lại này.

Diễn viên Trần Huy Anh để lại dấu ấn với khán giả Việt qua các dự án: vai Cuội trong "Hot boy nổi loạn 2"; vai Tấn Lộc trong phim truyền hình "Mẹ ác ma, cha thiên sứ"; vai Lợi trong "Cô dâu hào môn". Tham gia loạt phim của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, anh được đạo diễn đình đám nhận xét là người có gương mặt điện ảnh và rất chăm chỉ trên set quay.

Bằng sự tích lũy và học hỏi không ngừng, Trần Huy Anh hứa hẹn sẽ có một phần thể hiện ấn tượng trong "Ngày con còn mẹ". Phim dự kiến khởi chiếu từ ngày 11/11/2026.