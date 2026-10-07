Trần Bảo Sơn trở lại với phim hành động "Trên con đường mới"

ANTD.VN - Sau một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trần Bảo Sơn chính thức trở lại với dự án hành động Trên Con Đường Mới. Đặc biệt, đây cũng là lần đầu tiên, nam diễn viên một mình cân trọn ba vai trò: Đạo diễn - nhà sản xuất - diễn viên.

Sau 10 năm vắng bóng trên màn ảnh rộng, Trần Bảo Sơn chính thức trở lại với "Trên con đường mới" - dự án điện ảnh hành động đánh dấu bước chuyển trong hành trình làm nghề của nam diễn viên. Không chỉ tái xuất trước ống kính, anh còn đồng thời đảm nhận vai trò đạo diễn và nhà sản xuất, trực tiếp tham gia vào quá trình phát triển và hiện thực hóa dự án đã được ấp ủ trong nhiều năm.

Trần Bảo Sơn trở lại với 3 vai trò quan trọng trong dự án điện ảnh "Trên con đường mới"

Việc cùng lúc đảm nhiệm ba vị trí đặt ra yêu cầu cao về khả năng bao quát, từ định hướng câu chuyện, xây dựng nhân vật đến cách tổ chức sản xuất và triển khai ngôn ngữ hình ảnh. Tuy nhiên, đây không phải một lựa chọn mang tính thử sức đơn thuần mà là kết quả của quá trình Trần Bảo Sơn tích lũy vốn nghề và từng bước mở rộng góc nhìn về điện ảnh sau nhiều năm hoạt động.

“Tôi không liều lĩnh, đây là thành quả từ những năm tháng học hỏi các đạo diễn hàng đầu”, Trần Bảo Sơn chia sẻ. Trong hành trình diễn xuất, anh có cơ hội làm việc với nhiều nhà làm phim như Lưu Huỳnh, Nguyễn Phan Quang Bình, Hàm Trần, Nguyễn Hoàng Điệp, Victor Vũ, Lê Văn Kiệt, Wong Chun-Chun, Nguyễn Đức Việt..., qua đó tiếp cận những phương pháp kể chuyện và cách tổ chức điện ảnh khác nhau. Với nam nghệ sĩ, mỗi dự án không chỉ là một vai diễn mà còn là cơ hội quan sát cách đạo diễn xây dựng thế giới phim, dẫn dắt diễn viên và kết nối từng yếu tố từ kịch bản, diễn xuất đến hình ảnh để tạo nên tổng thể tác phẩm.

Hình ảnh đầu tiên của "Trên con đường mới" được công bố, phim sẽ ra rạp vào đầu năm 2027

“Mỗi vị đạo diễn đều có những cái hay riêng, vì vậy tôi đã tích lũy được cho mình nhiều kinh nghiệm”, anh cho biết. Những trải nghiệm ấy trở thành nền tảng để Trần Bảo Sơn bước sang vị trí phía sau máy quay với một tư duy toàn diện hơn, đồng thời chủ động đưa những bài học đã tích lũy vào quá trình thực hiện "Trên con đường mới".

Trần Bảo Sơn từng là một gương mặt quen thuộc trên màn ảnh rộng Việt Nam qua những bộ phim như "Huyền thoại bất tử", "Giao lộ định mệnh", "Ngôi nhà trong hẻm", "Đoạt hồn", "Đập cánh giữa không trung" hay "Quyên". Dù xuất phát điểm là một doanh nhân và không qua đào tạo diễn xuất chuyên nghiệp, anh từng bước gây ấn tượng trong lòng khán giả qua những nhân vật nam đa chiều, tâm lý phức tạp mang theo nhiều bí mật hoặc những lựa chọn khó phân định trắng - đen.

Trần Bảo Sơn trong phim "Quyên" của đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình

Việc lựa chọn dòng phim hành động cho màn trở lại cũng cho thấy sự tiếp nối với vốn kinh nghiệm diễn xuất của Trần Bảo Sơn. Khi chuyển sang vai trò đạo diễn, những kinh nghiệm trước đây trở thành cơ sở để anh tiếp cận các cảnh hành động không chỉ ở góc độ thị giác mà còn từ yêu cầu kể chuyện: mỗi hành động phải có lý do, mỗi cao trào phải tạo ra bước chuyển cho nhân vật và phục vụ cho tổng thể bộ phim. Sau 10 năm chuẩn bị và tích lũy, Trần Bảo Sơn xem "Trên con đường mới" là dự án đánh dấu một sự trở lại thực sự nghiêm túc: “Đây là dự án tôi dốc trọn máu nghề và tâm huyết”.

Không chỉ khai thác những màn đối đầu giàu tính kịch tính, "Trên con đường mới" lựa chọn thế giới ngầm: cờ bạc, tội phạm trực tuyến làm một trong những chất liệu quan trọng để xây dựng phim, qua đó tiếp cận mặt tối của một cuộc chơi được vận hành bởi tiền bạc, tham vọng và quyền lực. Trong thế giới ấy, tiền không đơn thuần là phần thưởng mà trở thành công cụ tạo ra sự lệ thuộc; tham vọng không chỉ thúc đẩy con người tiến về phía trước mà còn có thể trở thành điểm yếu để bị khai thác; quyền lực được sử dụng như phương thức kiểm soát và thao túng những người đang đứng trong vòng xoáy.

"Trên con đường mới" có sự xuất hiện của diễn viên Hoàng Hải

Bên cạnh những yếu tố hành động, đạo diễn Trần Bảo Sơn đặc biệt nhấn mạnh chiều sâu cảm xúc của bộ phim: “Đằng sau những cảnh hành động là câu chuyện đậm tình thân”. Theo anh, "Trên con đường mới" không đơn thuần được xây dựng như một tác phẩm hành động kịch tính mà còn là câu chuyện về gia đình, mong muốn được trở về quê hương, giúp đỡ những em bé cần một mái ấm. Đó là hành trình của những con người mang từng số phận và câu chuyện riêng.

Dự kiến ra mắt vào 1/1/2027, "Trên con đường mới" hứa hẹn mở màn năm mới bằng những thước phim hành động mãn nhãn, kịch tính nhưng vẫn giàu cảm xúc, nơi những cuộc đối đầu trên màn ảnh được dẫn dắt bởi câu chuyện về con người và tình thân.