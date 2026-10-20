ANTD.VN - Ngày 20-10, Trại tạm giam số 2, Công an thành phố Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu “Gieo niềm tin - Thắp sáng hy vọng”, góp phần động viên tinh thần, khơi dậy nghị lực và ý thức hướng thiện cho phạm nhân nữ đang chấp hành án.

Chương trình có sự tham dự của Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2; Thượng tá Nguyễn Thế Tài, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2, cùng đại diện chỉ huy các đội, phân trại, Ban Chấp hành Hội Phụ nữ, cán bộ quản giáo nữ và 50 phạm nhân nữ đang chấp hành án.

Gần gũi, chia sẻ để khơi dậy niềm tin

Điểm nhấn của chương trình là phần giao lưu, chia sẻ của chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Lệ Thủy, Viện Công nghệ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực. Với những kiến thức chuyên môn cùng cách truyền đạt gần gũi, chân thành, báo cáo viên đã cùng các phạm nhân nữ trao đổi về tâm lý, cảm xúc, giá trị bản thân, cách vượt qua mặc cảm và những khó khăn trong cuộc sống.

Thượng tá Nguyễn Xuân Nam, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám thị Trại tạm giam số 2 phát biểu tại chương trình

Thông qua các câu chuyện và thông điệp giàu ý nghĩa, chương trình giúp người tham gia có thêm góc nhìn về những sai lầm đã qua, đồng thời nhận thức rõ hơn giá trị của việc thay đổi bản thân, làm chủ cảm xúc và nuôi dưỡng những suy nghĩ tích cực. Đây cũng là dịp để các phạm nhân nữ bày tỏ tâm tư, chia sẻ những trăn trở, mong muốn và tìm kiếm động lực trong quá trình chấp hành án.

Trại tạm giam số 2: Gieo niềm tin, thắp sáng hy vọng cho phạm nhân nữ

Thông điệp xuyên suốt chương trình là quá khứ không thể thay đổi, nhưng mỗi người có thể chủ động xây dựng tương lai bằng những việc làm cụ thể từ hôm nay. Mỗi ngày chấp hành tốt nội quy, mỗi giờ học tập, lao động nghiêm túc hay mỗi lần nỗ lực sửa chữa khuyết điểm đều là một bước tiến trên hành trình hoàn thiện bản thân.

Chuyên gia tâm lý giáo dục Nguyễn Lệ Thủy, Viện Công nghệ Giáo dục và Phát triển nguồn nhân lực

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Thượng tá Nguyễn Xuân Nam ghi nhận, biểu dương sự chủ động của Hội Phụ nữ, Đội Phân trại Quản lý phạm nhân, Đội Quản giáo 3 và các bộ phận liên quan trong công tác tổ chức; đồng thời trân trọng cảm ơn chuyên gia Nguyễn Lệ Thủy đã dành thời gian chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm và thông điệp nhân văn với cán bộ, phạm nhân nữ.

Đồng chí nhấn mạnh, trong công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân, bên cạnh yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn và chấp hành nghiêm các quy định, việc giáo dục, cảm hóa, giúp người chấp hành án nhận thức đúng về lỗi lầm, có ý thức sửa chữa và phấn đấu trở thành người có ích cho gia đình, xã hội là nhiệm vụ hết sức quan trọng.

Đối với phạm nhân nữ, công tác này càng cần sự quan tâm, chia sẻ và phương pháp phù hợp, bởi mỗi người có một hoàn cảnh, một câu chuyện riêng cùng những mối quan hệ gia đình và tình cảm cần được nâng niu, gìn giữ.

Gửi gắm thông điệp tới 50 phạm nhân nữ tham gia chương trình, Thượng tá Nguyễn Xuân Nam khẳng định, việc phải chấp hành án không có nghĩa cánh cửa tương lai đã khép lại. Mỗi người cần coi thời gian cải tạo là cơ hội để nhìn nhận bản thân, sửa chữa thiếu sót, học thêm nghề, rèn luyện kỹ năng và nhân cách, chuẩn bị hành trang trở về với gia đình, cộng đồng.

Lấy giáo dục, cảm hóa làm trọng tâm

Để công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân nữ ngày càng thiết thực, hiệu quả, Thượng tá Nguyễn Xuân Nam đề nghị Hội Phụ nữ, Đội Phân trại Quản lý phạm nhân, Đội Quản giáo 3 và đội ngũ cán bộ quản giáo nữ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, giao lưu theo hướng gần gũi, dễ tiếp nhận, phù hợp với tâm lý và hoàn cảnh của từng nhóm phạm nhân.

Cùng với đó, đơn vị cần tăng cường nắm bắt tâm tư, tình cảm, hoàn cảnh gia đình và diễn biến tư tưởng của phạm nhân để kịp thời động viên, giúp đỡ những trường hợp gặp khó khăn, có tâm lý mặc cảm hoặc thiếu động lực cải tạo. Đội ngũ cán bộ quản giáo nữ cần phát huy vai trò đồng hành, hướng dẫn, vừa bảo đảm nguyên tắc, kỷ luật, vừa thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính nhân văn trong công tác giáo dục, cảm hóa.

Hội Phụ nữ tiếp tục phối hợp với các đội, phân trại tổ chức những hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để phạm nhân nữ giao lưu, chia sẻ, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao nhận thức pháp luật và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình tái hòa nhập cộng đồng.

Chương trình “Gieo niềm tin - Thắp sáng hy vọng” không chỉ là hoạt động ý nghĩa chào mừng Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám thị Trại tạm giam số 2 đối với đời sống tinh thần của phạm nhân nữ. Qua đó, tiếp tục lan tỏa phương châm “giáo dục để thay đổi - cảm hóa để tiến bộ - tạo cơ hội để hoàn lương”, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương, chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước đối với người chấp hành án.

Từ những chia sẻ tại chương trình, mỗi phạm nhân nữ được tiếp thêm động lực để kiên trì sửa chữa lỗi lầm, tích cực học tập, lao động, cải tạo và trân trọng những cơ hội đang có. Bởi một tương lai tốt đẹp hơn không chỉ bắt đầu từ ngày trở về, mà có thể được vun đắp ngay từ những nỗ lực nhỏ bé mỗi ngày trong quá trình cải tạo.