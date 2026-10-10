Trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ thực tế ảo tại Phố sách Hà Nội

ANTD.VN - Trong hai ngày 10 và 11/10/2026, chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” diễn ra tại Phố sách Hà Nội, Phố 19/12, phường Cửa Nam mang đến cho người dân và du khách cơ hội trở về Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 thông qua công nghệ thực tế ảo (VR).

Thông qua công nghệ VR, người dân và du khách có dịp trở về với thời khắc lịch sử tại Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945, chứng kiến khoảnh khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa

Giữa không gian Phố sách Hà Nội, người dân và du khách có cơ hội trở về thời khắc Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập, khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Thông qua công nghệ thực tế ảo, Quảng trường Ba Đình ngày 2/9/1945 được tái hiện chân thực và sống động, đưa người tham gia hòa vào dòng người hướng về lễ đài, lắng nghe lời tuyên bố độc lập và cảm nhận không khí thiêng liêng của ngày đầu tiên đất nước giành được độc lập, tự do.

Không chỉ tiếp cận lịch sử qua những trang sách hay thước phim tư liệu, công chúng có thể trực tiếp trải nghiệm không gian của một sự kiện đã đi vào lịch sử dân tộc. Công nghệ VR tạo nên cách tiếp cận trực quan, giúp những dấu mốc lịch sử trở nên gần gũi hơn, đặc biệt với thế hệ trẻ.

Các cựu chiến binh trải nghiệm chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng”, sống lại không khí hào hùng của ngày 2/9/1945

Chương trình “Trở về thời khắc thiêng liêng” do Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức; Báo điện tử VTC News và Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao thực hiện, với sự phối hợp của Công ty kính ảo Virtual Park. Việc tổ chức chương trình tại Phố sách Hà Nội mang ý nghĩa riêng khi diễn ra đúng dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026).

Trong nhịp sống hiện đại của Hà Nội, trải nghiệm đặc biệt này đưa công chúng trở về ngày 2/9/1945, cũng là dịp để nhìn lại một dấu mốc mở ra trang sử mới của đất nước, từ đó thêm trân trọng những giá trị của độc lập, tự do được các thế hệ gìn giữ và tiếp nối.

Các em học sinh trải nghiệm chương trình, tìm hiểu về những dấu mốc lịch sử của dân tộc

“Trở về thời khắc thiêng liêng” lần đầu ra mắt công chúng tại Hà Nội nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh năm 2025. Sau đó, chương trình tiếp tục đến với Quảng Ninh, Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nghệ An), Dinh Độc Lập (TP.HCM) và TP Đà Nẵng, đưa hình thức trải nghiệm lịch sử bằng công nghệ đến với người dân, du khách ở nhiều địa phương.

Gần đây, chương trình được tổ chức tại Dinh Độc Lập và Công viên APEC, TP Đà Nẵng, thu hút hơn 8.000 lượt trải nghiệm trong mỗi đợt. Những điểm đến này cho thấy khả năng đưa trải nghiệm lịch sử đến gần hơn với công chúng thông qua các không gian văn hóa, di tích và địa điểm sinh hoạt cộng đồng.

Chương trình thu hút người dân ở nhiều lứa tuổi đến trải nghiệm, tìm hiểu về thời khắc lịch sử ngày 2/9/1945

Tiếp nối hành trình đó, chương trình tại phường Cửa Nam, Hà Nội mang đến một điểm hẹn văn hóa cho người dân và du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô năm nay. Không gian trải nghiệm không chỉ gợi nhắc một sự kiện trọng đại của dân tộc mà còn mở ra cách tiếp cận lịch sử sinh động, kết hợp giữa giá trị tư liệu và công nghệ hiện đại.

Trong bối cảnh công nghệ ngày càng được ứng dụng vào các hoạt động văn hóa và giáo dục, những trải nghiệm này đã góp phần đa dạng hóa cách truyền tải lịch sử đến công chúng. Qua đó, quá khứ không chỉ được nhắc lại bằng những sự kiện và con số, mà còn có thể được cảm nhận thông qua không gian, hình ảnh và trải nghiệm trực tiếp.

Người dân gửi gắm niềm tự hào và tình yêu đất nước qua những dòng chữ trên bưu thiếp sau trải nghiệm lịch sử

Chương trình mở cửa miễn phí để người dân và du khách tham gia từ 8h đến 18h trong hai ngày 10 và 11/10/2026 tại Phố sách Hà Nội, phố 19/12, phường Cửa Nam, TP Hà Nội.