Tra cứu chậm đóng BHXH: Người lao động cần biết

ANTD.VN - Người lao động hiện có thể chủ động kiểm tra quá trình tham gia và tình trạng chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) thông qua nhiều kênh như ứng dụng VssID, VNeID, Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc Tổng đài hỗ trợ.

Những dấu hiệu cần lưu ý

Theo BHXH Việt Nam, với ứng dụng VssID, người lao động đăng nhập, chọn mục “Quá trình tham gia”, sau đó chọn “BHXH”. Tại đây có thể kiểm tra tổng thời gian tham gia, tổng thời gian chậm đóng, các giai đoạn tham gia và đơn vị sử dụng lao động. Khi phát hiện thông tin chưa khớp, người lao động nên đối chiếu với hợp đồng lao động, bảng lương và thời gian làm việc thực tế.

Ngoài VssID, người lao động có thể tra cứu trên VNeID. Sau khi đăng nhập, chọn “Ví giấy tờ”, tiếp tục chọn “Bảo hiểm xã hội” để kiểm tra quá trình tham gia và thông tin về tổng thời gian chậm đóng.

Chủ động kiểm tra quá trình tham gia BHXH giúp người lao động kịp thời phát hiện những khoảng thời gian chưa được ghi nhận. Ảnh: BHXH Việt Nam

Trường hợp tra cứu trên Cổng thông tin điện tử BHXH Việt Nam, người lao động truy cập baohiemxahoi.gov.vn, chọn “Tra cứu trực tuyến”, sau đó chọn “Tra cứu quá trình tham gia BHXH”. Sau khi nhập các thông tin theo yêu cầu và xác thực OTP, hệ thống sẽ cung cấp thông tin về quá trình tham gia và đơn vị sử dụng lao động.

Nếu dữ liệu chưa đầy đủ, người lao động cần kiểm tra lại thông tin cá nhân và khoảng thời gian muốn tra cứu. Nếu vẫn không có dữ liệu, có thể liên hệ doanh nghiệp hoặc cơ quan BHXH để được kiểm tra, hỗ trợ.

Ngoài các hình thức trực tuyến, người lao động có thể gọi Tổng đài BHXH Việt Nam 1900 9068, nhấn phím 1 để được hỗ trợ về chính sách BHXH, Bảo hiểm y tế và tra cứu thông tin.

Một trong những dấu hiệu dễ nhận biết là VssID hoặc VNeID hiển thị thời gian chậm đóng. Người lao động cũng cần chú ý khi quá trình tham gia bị gián đoạn trong khi vẫn đang làm việc; bảng lương thể hiện đã khấu trừ tiền BHXH nhưng hệ thống chưa ghi nhận; hoặc thông tin đóng BHXH không khớp với thời gian làm việc thực tế.

Ngoài ra, trường hợp đơn vị, doanh nghiệp xuất hiện trong danh sách chậm đóng do cơ quan BHXH địa phương công bố cũng là thông tin người lao động cần lưu ý. Tuy nhiên, một dấu hiệu riêng lẻ chưa đủ để xác định doanh nghiệp chậm đóng BHXH. Người lao động cần đối chiếu dữ liệu với hợp đồng lao động, bảng lương, chứng từ liên quan và xác nhận từ đơn vị.

Phát hiện chậm đóng, người dân cần làm gì?

Khi phát hiện dấu hiệu chậm đóng hoặc dữ liệu chưa được cập nhật, trước hết người lao động nên kiểm tra lại thông tin, đối chiếu thời gian làm việc với quá trình tham gia BHXH trên hệ thống. Tiếp đó, cần lưu giữ các giấy tờ, bằng chứng liên quan như ảnh chụp thông tin trên VssID/VNeID, hợp đồng lao động, bảng lương, chứng từ thể hiện việc khấu trừ tiền BHXH...

Người lao động có thể đề nghị doanh nghiệp giải thích, xác nhận thời gian đóng, nguyên nhân chậm ghi nhận và thời hạn khắc phục.

Nếu doanh nghiệp không phản hồi hoặc dữ liệu chưa được xử lý, người lao động có thể liên hệ cơ quan BHXH quản lý đơn vị để được hướng dẫn, kiểm tra. Trường hợp quyền lợi bị ảnh hưởng, người lao động có thể thực hiện quyền phản ánh, khiếu nại hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền hỗ trợ theo quy định.

Từ ngày 1/8/2025, số định danh cá nhân/CCCD được sử dụng để thay thế mã số BHXH của người tham gia. Vì vậy, người lao động cần bảo đảm thông tin định danh được cập nhật chính xác khi thực hiện các giao dịch, tra cứu liên quan đến BHXH.