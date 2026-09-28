TP.HCM nghiên cứu làm tuyến đường trên cao nối cửa ngõ Tây Bắc với sân bay Tân Sơn Nhất

ANTD.VN - Tuyến đường trên cao dọc Trường Chinh - Cộng Hòa, nối nút giao An Sương với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất đang được TPHCM nghiên cứu xây dựng, tổng vốn sơ bộ khoảng 15.710 tỉ đồng.

Sở Xây dựng TP.HCM đang lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án Nâng cấp trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa, đoạn từ nút giao An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự kiến cuối năm 2026, dự án sẽ được trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, thông qua chủ trương đầu tư.



Đây là một trong 98 công trình, dự án giao thông và hạ tầng kỹ thuật trọng điểm được TP.HCM ưu tiên triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Theo phương án nghiên cứu, điểm đầu tuyến tại nút giao An Sương, nơi giao giữa Quốc lộ 1, Quốc lộ 22 và đường Trường Chinh. Từ đây, tuyến đường trên cao đi theo hành lang các tuyến đường hiện hữu gồm Trường Chinh, Cộng Hòa, Trường Sơn và Hồng Hà, kết thúc tại khu vực nút giao vòng xoay Nguyễn Thái Sơn.

Tuyến được định hướng đầu tư theo quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế tối đa 80km/h.

Một trong những phương án đang được tính toán là tận dụng chủ yếu dải phân cách giữa các tuyến đường hiện hữu để xây dựng công trình. Phương án này nhằm giảm khối lượng giải phóng mặt bằng, tiết kiệm chi phí đầu tư và hạn chế ảnh hưởng đến nhà dân dọc tuyến.

Tổng mức đầu tư sơ bộ dự án khoảng 15.710 tỉ đồng, dự kiến thực hiện theo hình thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao).