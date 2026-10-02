Toyota, Honda tạm dừng sản xuất tại Thái Lan do ngập lụt

ANTD.VN - Hai hãng ô tô Nhật Bản Toyota và Honda tạm dừng hoạt động tại các nhà máy lắp ráp ở Thái Lan, sau khi ngập lụt làm gián đoạn các tuyến vận tải khiến linh kiện không thể được giao tới dây chuyền sản xuất đúng thời hạn.

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Honda Automobile Thailand thông báo ngừng sản xuất tại hai nhà máy ở Prachin Buri và Ayutthaya từ ngày 2 đến 6-10.

Nguyên nhân là nhiều nhà cung cấp linh kiện, đặc biệt tại các tỉnh Chonburi và Rayong, không thể vận chuyển phụ tùng qua những khu vực bị ngập.

Ông Koji Iwanami, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Honda Automobile Thailand cho biết, biện pháp tạm dừng áp dụng với toàn bộ các mẫu xe đang được lắp ráp tại hai nhà máy này.

Công ty dự kiến khôi phục hoạt động bình thường từ ngày 7-10 nếu điều kiện giao thông được cải thiện.

Sau khi sản xuất trở lại, Honda sẽ tổ chức thêm các ca làm ngoài giờ để bù đắp sản lượng và bảo đảm giao xe theo đúng kế hoạch.

Doanh nghiệp cũng cho phép những nhân viên bị ảnh hưởng bởi lũ nghỉ làm để bảo đảm an toàn, chăm sóc gia đình và xử lý thiệt hại tài sản.

Toyota Motor Thailand cũng tạm dừng hoạt động tại ba nhà máy lắp ráp chính, gồm Samrong ở tỉnh Samut Prakan, Ban Pho và Gateway ở tỉnh Chachoengsao.

Một nhà máy của công ty liên kết Toyota Auto Works cũng phải ngừng sản xuất.

Lượng mưa tích lũy hơn 320mm chỉ trong 3 ngày đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập sâu, một số đoạn không thể lưu thông.

Các nhà cung cấp vì vậy không thể giao linh kiện đúng lịch và một bộ phận công nhân cũng gặp khó khăn khi tới nhà máy.

Tình trạng thiếu linh kiện đặc biệt ảnh hưởng tới Toyota vì hãng vận hành theo mô hình sản xuất “đúng thời điểm” (JIT), trong đó phụ tùng được chuyển đến dây chuyền theo lịch trình sát với nhu cầu lắp ráp nhằm giảm lượng hàng tồn kho.

Toyota khẳng định việc đóng cửa các nhà máy chỉ là biện pháp tạm thời. Hãng đang phối hợp với nhà cung cấp, đánh giá tình trạng các tuyến đường và chuẩn bị phương án vận chuyển thay thế để khôi phục sản xuất sớm nhất có thể.

Theo bà Pimjai Leeissaranukul, Chủ tịch Liên đoàn Công nghiệp Thái Lan (FTI), lũ lụt từ ngày 24 đến 30-9 ảnh hưởng Bangkok và 14 tỉnh khác.

Khoảng 40% doanh nghiệp thành viên FTI tại các khu vực bị ngập cho biết hoạt động sản xuất hoặc kinh doanh gặp gián đoạn.

Thiệt hại sơ bộ đối với chuỗi cung ứng ô tô và các ngành liên quan được ước tính 1,018 tỷ baht (khoảng 31 triệu USD).