Tour thám hiểm hang Sơn Đoòng bị giả mạo, nhà tổ chức nói gì?

ANTD.VN - Dù tour thám hiểm hang Sơn Đoòng đã kín chỗ đến hết năm 2028 nhưng trên các website giả mạo thương hiệu Oxalis Adventure – đơn vị duy nhất được cấp phép khai thác tour thám hiểm này vẫn chạy quảng cáo trực tuyến để lừa đảo du khách.

Vấn đề các website giả mạo thương hiệu Oxalis Adventure được ghi nhận từ thời điểm đơn vị tổ chức nhận được phản ánh của một số du khách về việc suýt trở thành nạn nhân của các hình thức gian lận này.

Kẻ gian lợi dụng thực tế là tour Sơn Đoòng chính thức đã được khách hàng đăng ký kín chỗ đến hết năm 2028 để "câu" những khách hàng đang có nhu cầu đi gấp hoặc chưa tìm hiểu kỹ.

Các trang này chạy quảng cáo trên Google và các nền tảng mạng xã hội, rao bán tour Sơn Đoòng với giá khoảng 3.000 USD (tương đương khoảng 80 triệu đồng/người).

Các website như oxadventures.shop, oxadventur.com và oxadventura.com đã sử dụng tên miền có cách viết tương tự tên miền chính thức, sao chép giao diện, hình ảnh, nội dung và biểu mẫu đặt tour của Oxalis.

Tour thám hiểm hang Sơn Đoòng đã kín chỗ đến hết năm 2028.

Đáng lo ngại, một số website giả mạo, điển hình là oxadventures.shop, còn yêu cầu du khách cung cấp thông tin thẻ thanh toán ngay trên biểu mẫu đăng ký, tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt thông tin cá nhân và thông tin tài chính.

Ngay khi ghi nhận các dấu hiệu giả mạo, Oxalis Adventure đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo vệ uy tín thương hiệu cũng như sự an toàn tối đa cho du khách.

Về phía truyền thông, đơn vị lập tức đăng tải các bài viết cảnh báo rộng rãi trên hệ thống kênh chính thức như website, fanpage chính thức, đồng thời cập nhật liên tục thông tin khuyến cáo đến cộng đồng du lịch nhằm giúp khách hàng nâng cao cảnh giác, dễ dàng nhận diện các dấu hiệu lừa đảo và tiếp cận đúng kênh thông tin chuẩn xác.

Song song đó, Oxalis đã chủ động thu thập đầy đủ tài liệu liên quan để gửi báo cáo và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật.

Đại diện Oxalis Adventure cho biết: "Chúng tôi đang tích cực thực hiện mọi biện pháp kỹ thuật và pháp lý cần thiết để ngăn chặn các website mạo danh, khẳng định cam kết mạnh mẽ của Oxalis trong việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp của khách hàng cũng như duy trì môi trường kinh doanh du lịch minh bạch, an toàn".

Tính đến thời điểm hiện tại, các website giả mạo nêu trên đã dừng chạy quảng cáo và Oxalis đã nhận được thông báo từ Google về việc gỡ bỏ các quảng cáo liên quan. Oxalis sẽ tiếp tục theo dõi tình hình, phối hợp với các bên liên quan và triển khai các biện pháp cần thiết nhằm hạn chế nguy cơ tái diễn.

Đơn vị tổ chức khuyến nghị du khách chỉ truy cập website oxalisadventure.com và các kênh liên hệ chính thức của Oxalis Adventure khi tìm hiểu thông tin và đặt tour để bảo vệ quyền lợi của mình.

Đặc biệt, quy trình đặt tour của Oxalis không bao giờ yêu cầu khách hàng thanh toán ngay khi gửi đơn đăng ký hay cung cấp thông tin thẻ trực tiếp. Thay vào đó, ngay sau khi khách hàng điền đơn đăng ký online, đội ngũ tư vấn viên của Oxalis sẽ chủ động liên hệ trực tiếp để tư vấn, xác minh kĩ lưỡng về sức khỏe, thể lực của du khách nhằm đảm bảo tính an toàn cho chuyến đi trước khi tiến hành xác nhận và hướng dẫn các bước thanh toán chính thức.