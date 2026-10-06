Tổng thống Trump xác nhận Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom khỏi căn cứ Anh do có 'mối de dọa'

ANTD.VN - Không quân Mỹ đã rút toàn bộ máy bay ném bom khỏi căn cứ RAF Fairford ở Anh, địa điểm từng được sử dụng trong các chiến dịch không kích nhằm vào Iran, sau khi xuất hiện các lo ngại an ninh liên quan tới một âm mưu tấn công nhằm vào căn cứ này.

Máy bay ném bom Rockwell B1 Lancer cất cánh từ căn cứ không quân RAF Fairford, Anh, ngày 4-10-2026

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 5-10 cho biết Mỹ đã rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ không quân của Anh vì những mối đe dọa không xác định mà ông cho là có liên quan đến Iran.

"Đã có một số mối đe dọa" - ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. "Và thay vì khiêu khích kẻ thù - chúng ta sẽ bắt giữ và đánh bại kẻ thù, nhưng tại sao chúng ta phải để chúng (máy bay) ở đó? Vì vậy, chúng tôi đã di chuyển chúng đi".

Trước đó, Washington đã xác nhận các máy bay ném bom đã rời căn cứ không quân RAF Fairford - nơi Mỹ sử dụng để tiến hành các cuộc tấn công vào Tehran - ngay cả khi chính phủ Anh khẳng định địa điểm này an toàn.

Một quan chức Lầu Năm Góc cho biết, các máy bay ném bom đã được điều trở về các căn cứ tại Mỹ.

Nhiều máy bay ném bom B-52 và B-1 đã hoạt động tại RAF Fairford từ những ngày đầu của cuộc xung đột với Iran. Các máy bay B-1 được ghi nhận rời căn cứ trong ngày 4-10.

Tuần trước, nhà chức trách Anh đã bắt giữ một số đối tượng tại London vì tình nghi liên quan đến kế hoạch tấn công khủng bố.

Vụ việc được cho là có liên quan đến sự cố an ninh xảy ra tại căn cứ RAF Fairford hồi cuối tháng 9 vừa qua. Tổng cộng 6 người đã bị bắt và sau đó được tại ngoại trong thời gian điều tra.

Trong số các đối tượng bị bắt có một công dân mang 2 quốc tịch Anh - Iran, 25 tuổi.

Giới chức Anh cho rằng vụ việc có liên hệ với Tehran. Tuy nhiên, Iran bác bỏ mọi cáo buộc liên quan.

Trước đó, Tehran từng tuyên bố các căn cứ được sử dụng để tấn công lãnh thổ Iran có thể trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp.

RAF Fairford nằm cách Thủ đô London khoảng 160 km về phía tây, từ lâu là căn cứ quan trọng phục vụ các chiến dịch của Mỹ tại Trung Đông.

Mặc dù rút các máy bay ném bom khỏi Anh, quân đội Mỹ vẫn duy trì hiện diện đáng kể tại Trung Đông.

Một quan chức Mỹ cho biết tàu sân bay USS Theodore Roosevelt cùng nhóm tác chiến đổ bộ USS Malkin Island đang trên đường tới khu vực.

Nếu việc triển khai hoàn tất theo kế hoạch, Mỹ có thể duy trì tới ba cụm tàu sân bay tại Trung Đông vào cuối tháng 10 này.

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang xem xét các lựa chọn tiếp theo trong chiến dịch quân sự nhằm vào Iran, bao gồm khả năng tiến hành thêm các đợt không kích mới.