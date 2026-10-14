Tổng thống Trump nói có thể sẽ gặp ông Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á

ANTD.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông “có thể” sẽ gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong chuyến công du châu Á vào tháng tới.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: NHK

Ngày 12-10, khi được các phóng viên tại Nhà Trắng hỏi về việc liệu ông có cân nhắc gặp ông Kim Jong Un hay không, Tổng thống Trump trả lời: “Có thể tôi sẽ làm vậy”. Ông nói thêm: “Sẽ rất thú vị, phải không? Tôi có mối quan hệ tốt với ông ấy”.

Theo kế hoạch, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Thâm Quyến, miền Nam Trung Quốc, vào tháng 11.

Tờ South China Morning Post ở Hồng Kông (Trung Quốc) đưa tin, Tổng thống Trump đang lên kế hoạch tham dự các hội nghị của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á tại Philippines trước khi diễn ra hội nghị APEC.

Ông Trump đã nhiều lần thể hiện mong muốn tổ chức hội nghị thượng đỉnh với ông Kim Jong Un và một lần nữa thể hiện quan điểm tích cực về việc đối thoại với nhà lãnh đạo Triều Tiên.