Tổng thống Trump: Mỹ sẽ không tấn công Iran trước ngày 3-11

ANTD.VN - Tổng thống Donald Trump ngày 8-10 cho biết Mỹ sẽ không tấn công Iran trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ngày 3-11 tới.

Tổng thống Donald Trump

Ông Trump đồng thời cho biết, Washington đang có các cuộc thảo luận "hiệu quả" với Tehran, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài gần 8 tháng vẫn chưa có hồi kết.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump viết: "Chúng tôi sẽ không tấn công Iran vào bất kỳ thời điểm nào trước cuộc bầu cử giữa kỳ được tổ chức tại Mỹ vào ngày 3-11-2026".

"Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận hiệu quả với Iran", ông Trump nói và cho rằng Iran đang trong tình trạng "rất tồi tệ, cả về kinh tế và quân sự".

Tổng thống Mỹ khẳng định, lệnh phong tỏa eo biển Hormuz của Mỹ vẫn được duy trì đầy đủ và có hiệu lực, đồng thời tuyên bố đã có 22 triệu thùng dầu đi qua eo biển này chỉ trong đêm qua và "không một thùng nào đến từ hoặc đi đến Iran".

Ông Trump kết thúc bài đăng bằng tuyên bố: "Iran sẽ không có vũ khí hạt nhân!".

Tờ Financial Times ngày 8-10 cho biết, dòng chảy dầu qua Hormuz đã giảm mạnh, dữ liệu sơ bộ cho thấy chỉ có 4 triệu thùng đi qua hôm 7-10, giảm mạnh so với mức trung bình 15 triệu thùng/ngày hồi cuối tháng 9.

Mỹ lần đầu áp đặt phong tỏa Hormuz vào tháng 4 sau khi đàm phán tại Islamabad đổ vỡ, và tái áp đặt vào tháng 7 sau một thỏa thuận ngắn ngủi hồi tháng 6.

Giao tranh bùng phát trở lại đầu tháng 9, khi lực lượng Mỹ tấn công bệ phóng tên lửa trên đảo Larak của Iran và Tehran đáp trả bằng tên lửa nhằm vào các căn cứ quân sự Mỹ tại Jordan và Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE).

Lập trường công khai của ông Trump về bầu cử đã thay đổi trong tháng qua. Ngày 2-9, khi Mỹ và Iran tấn công trở lại sau nhiều tuần, ông nói mình "không bị ảnh hưởng bởi cuộc bầu cử".

Một tuần sau, trước hội nghị giữa kỳ của đảng Cộng hòa ở Dallas, ông Trump dự kiến chiến tranh sẽ kết thúc gần như ngay sau khi bỏ phiếu, đồng thời cáo buộc Tehran cố kéo dài với hy vọng thay đổi quyền lực tại Quốc hội sẽ giúp nước này theo đuổi vũ khí hạt nhân.

Một cuộc thăm dò cuối tháng 9 vừa qua cho thấy chỉ khoảng 1/3 người Mỹ ủng hộ các cuộc tấn công Iran, trong khi hơn 4/5 cho rằng xung đột sẽ kéo dài, và tỷ lệ ủng hộ ông Trump trong cử tri Cộng hòa đã giảm từ 82% xuống 73% chỉ trong một tuần.

Theo dự báo của chuyên gia Nate Silver, Đảng Dân chủ hiện đang dẫn trước Đảng Cộng hòa khoảng 9 điểm trong cuộc thăm dò chung về Quốc hội, mức chênh lệch lớn nhất trong chu kỳ bầu cử này.