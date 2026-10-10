Tổng thống Nga - Mỹ điện đàm về Ukraine và nguồn cung năng lượng

ANTD.VN - Điện Kremlin cho biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 9-10, trong đó hai bên dành sự quan tâm đáng kể cho triển vọng giải quyết khủng hoảng Ukraine.

Tổng thống Trump và Tổng thống Putin

Về diễn biến năng lượng toàn cầu, Nga tái khẳng định sẵn sàng cung cấp dầu và các sản phẩm dầu mỏ cho thị trường Mỹ và toàn cầu.

"Tôi tin tưởng rằng điều này sẽ có tác động tích cực đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu", ông Putin nói.

Cuộc điện đàm cũng đề cập đến tình hình liên quan đến Iran và các lĩnh vực khác trong quan hệ song phương.

Hai bên tái khẳng định cam kết duy trì liên lạc giữa hai Tổng thống và tiếp tục hợp tác giữa chính quyền, cơ quan tình báo và các cơ quan khác của hai nước.

Ông Trump cũng xác nhận cuộc điện đàm trong bài đăng trên Truth Social.

"Tôi vừa kết thúc cuộc thảo luận hết sức thành công với Tổng thống Vladimir Putin của Nga, trong đó đã thống nhất rằng Nga sẽ ngay lập tức cung cấp hơn 300.000 tấn nhiên liệu diesel cho thị trường Mỹ và thị trường toàn cầu, thêm 500.000 tấn trong tháng 11 và 1.000.000 tấn tiếp sau đó", ông Trump viết.

"Ngoài ra, dựa trên tình trạng các nhà máy lọc dầu diesel của họ, Nga sau đó sẽ giao 3.000.000 tấn nhiên liệu diesel trong thời gian ngắn tới", ông nói thêm.

Ông Trump bày tỏ tin tưởng rằng nguồn cung sẽ nhanh chóng giúp kéo giảm giá dầu diesel toàn cầu.

Sau cuộc điện đàm, Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak cho biết Nga sẽ bắt đầu dỡ bỏ các hạn chế đối với xuất khẩu nhiên liệu diesel trước thời hạn.

Ông Novak nói rằng Nga sẵn sàng cung cấp thêm khối lượng dầu diesel cho thị trường Mỹ và các đối tác khác.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ đã ban hành giấy phép chung tạm thời cho phép bán, giao, dỡ và nhập khẩu nhiên liệu diesel có nguồn gốc từ Nga ra thị trường toàn cầu.

Phát biểu với báo giới, trợ lý Điện Kremlin Yury Ushakov cho biết cuộc điện đàm giữa hai Tổng thống là thân thiện, thực chất và kéo dài 1,5 giờ.

"Sự quan tâm đáng kể dành cho triển vọng giải quyết xung đột ở Ukraine. Ông Putin đã nêu chi tiết về các biện pháp chúng tôi đang thực hiện để đáp trả các cuộc tấn công của chính quyền Kiev, vốn đã chọn cách leo thang và kéo dài xung đột bằng mọi cách có thể", ông Ushakov nói.

Ông cho biết lực lượng vũ trang Nga đang nắm toàn bộ thế chủ động và tiến công trong khu vực chiến dịch quân sự đặc biệt, đồng thời nói thêm rằng những nỗ lực của Kiev nhằm tấn công sâu vào lãnh thổ Nga để ngăn chặn bước tiến của quân đội Nga không có cơ hội thành công.

Ông Ushakov lưu ý rằng cuộc thảo luận trước đó giữa hai Tổng thống đã xem xét khả năng nối lại các cuộc đàm phán ba bên sau cuộc bầu cử Duma Quốc gia, nhưng tình hình sau đó đã thay đổi.

"Bằng cách tìm cách phá hoại cuộc bầu cử của chúng tôi, phát động một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái quy mô lớn vào Matxcơva, các thành phố khác và các điểm bỏ phiếu, nhắm mục tiêu vào các cá nhân tham gia tổ chức bỏ phiếu, Kiev đã thực sự đánh sập cơ hội nối lại ngay lập tức các cuộc đàm phán", ông Ushakov nói.