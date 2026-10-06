Tổng thống Iran tuyên bố đàm phán với Mỹ 'không còn ý nghĩa'

ANTD.VN - Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian ngày 5-10 cho rằng, việc tiếp tục đàm phán với Mỹ là “không còn ý nghĩa”, cáo buộc Washington nhiều lần nối lại các cuộc tấn công sau khi hai bên tiến hành đối thoại.

Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian phát biểu tại Đại hội đồng Liên hợp quốc lần thứ 81 ngày 23-9-2026

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA dẫn lời ông Pezeshkian cho biết, Iran đã bị tấn công 3 lần sau các cuộc trao đổi với Mỹ.

Theo nhà lãnh đạo Iran, điều này cho thấy Washington không thực sự tìm kiếm đối thoại mà muốn gây sức ép nhằm làm thay đổi chính quyền tại Tehran.

“Với một đối thủ hàng ngày sử dụng các biện pháp ám sát, trừng phạt, gây sức ép và đe dọa, đồng thời không thực hiện cam kết, các cuộc đàm phán không còn ý nghĩa”, ông Pezeshkian nói.

Các cuộc tiếp xúc nhằm chấm dứt xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel đang rơi vào bế tắc.

Hai bên vẫn còn bất đồng lớn về các biện pháp trừng phạt, hoạt động hàng hải của Iran và tương lai eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển dầu khí quan trọng của thế giới.

Trước đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định, không có giải pháp quân sự hoặc trừng phạt nào có thể chấm dứt xung đột.

Ông Abbas Araghchi cho rằng, một thỏa thuận chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán dựa trên nguyên tắc công bằng.