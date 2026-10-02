Tổng rà soát tổ chức giao thông đường bộ sau vụ xe máy “kẹp” ba đâm ô tô làm 3 người tử vong

ANTD.VN -Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tổng rà soát tổ chức giao thông, kịp thời xử lý những bất cập, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện sau vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết ở Hải Phòng vừa qua.

Thực hiện Công điện số 67/CĐ-TTg ngày 26/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trên tuyến đường ngang khu công nghiệp An Dương, phường An Phong, TP Hải Phòng, Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị tổng rà soát tổ chức giao thông, kịp thời xử lý những bất cập, góp phần bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu chỉ đạo các Khu Quản lý đường bộ và các đơn vị liên quan tổ chức rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc, quốc lộ được giao quản lý theo hướng hợp lý, khoa học.

Quá trình rà soát phải kịp thời xử lý những bất cập, nếu có, về tổ chức giao thông và an toàn giao thông trên tuyến, bảo đảm an toàn cho người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông.

Hiện trường khu vực xảy ra vụ TNGT nghiêm trọng, xe máy "kẹp" ba đâm ô tô đang đỗ làm 3 người tử vong ở Hải Phòng vừa qua

Đối với Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố, Bộ Xây dựng yêu cầu chỉ đạo các đơn vị quản lý, khai thác đường bộ và các xã, phường rà soát tổ chức giao thông trên các tuyến đường được giao quản lý.

Đặc biệt, Bộ Xây dựng yêu cầu tập trung rà soát tại các khu công nghiệp, nơi có đông người lao động và phương tiện vận tải hoạt động, chủ động phòng ngừa, hạn chế tai nạn giao thông. Công tác này cần được đặc biệt chú trọng trong điều kiện thời tiết bất lợi vào ban đêm.

Trước đó, khoảng 1h25 ngày 26/9, tại đường dọc số 2 Khu công nghiệp An Dương, phường An Phong xảy ra vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hải Phòng, thời điểm xảy ra vụ việc, xe mô tô BKS 26A-886.50 chở 3 người đã đâm vào phía sau xe ô tô BKS 19H-130.92 đang đỗ sát lề đường. Vụ va chạm khiến cả 3 người đi trên xe mô tô tử vong tại chỗ.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông TP Hải Phòng đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông, trích xuất camera và phối hợp với các lực lượng chức năng giải quyết vụ việc theo quy định.

Đáng chú ý, theo nội dung báo cáo, tuyến đường trong Khu công nghiệp An Dương có mặt đường rộng nhưng không có gờ giảm tốc. Hệ thống đèn chiếu sáng trên tuyến chưa bảo đảm điều kiện quan sát vào ban đêm, đến khoảng 4 giờ sáng đã tắt, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Từ yêu cầu rà soát của Bộ Xây dựng, việc kiểm tra tổ chức giao thông trên các tuyến đường, đặc biệt tại những khu vực tập trung đông người lao động và phương tiện vận tải, được đặt ra nhằm kịp thời nhận diện, xử lý những bất cập về tổ chức giao thông và an toàn giao thông, nhất là trong điều kiện thời tiết bất lợi vào ban đêm.