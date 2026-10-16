Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Mỗi sự chậm trễ đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và nhân dân

ANTD.VN - Nêu vấn đề “vì sao chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ?”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên nghiêm túc xem xét.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV sáng 16-10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, hội nghị Trung ương 4 đã tập trung củng cố những điều kiện mang tính quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIV của Đảng.

Các quyết sách của Trung ương đòi hỏi đổi mới tư duy, đổi mới đồng bộ công tác xây dựng Đảng, phương thức lãnh đạo và công tác cán bộ. Những chủ trương đúng phải được chuyển hóa thành năng lực phát triển thực chất, được kiểm chứng qua hiệu quả hoạt động của bộ máy trong hệ thống chính trị, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và sự cải thiện đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, quán triệt nghị quyết đòi hỏi mỗi cấp ủy, mỗi đảng viên nghiêm túc xem xét: Vì sao chủ trương đúng nhưng công việc vẫn chậm, nguồn lực chưa được phát huy, trách nhiệm chưa được thực hiện đầy đủ? Kết quả xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải được kiểm nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ Tổ quốc và nâng cao đời sống nhân dân.

Về các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 yêu cầu.

Đầu tiên là gắn xây dựng, chỉnh đốn Đảng với đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện.

Trong đó, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước lưu ý, khi công việc trì trệ hoặc không có chuyển biến, phải xem xét chất lượng tổ chức đảng, phương thức lãnh đạo và cán bộ phụ trách.

Đổi mới phương thức lãnh đạo bắt đầu từ việc cấp ủy lựa chọn đúng vấn đề cần quyết định và tổ chức thực hiện. Phải phân định việc cần xin ý kiến cấp ủy với việc cơ quan có thẩm quyền chủ động quyết định; chấn chỉnh việc xin ý kiến để chuyển trách nhiệm. Quyết định lãnh đạo, chỉ đạo phải có căn cứ thực tiễn và được theo dõi đến kết quả cuối cùng.

Ở cơ sở, phải đưa những vấn đề gắn với nhiệm vụ và đời sống nhân dân vào sinh hoạt chi bộ. Khi có phản ánh về cán bộ thiếu trách nhiệm, gây phiền hà hoặc có kiến nghị kéo dài, tổ chức đảng phải xem xét, yêu cầu đảng viên có trách nhiệm báo cáo và khắc phục.

Quang cảnh hội nghị

Nhiệm vụ thứ hai được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh là xây dựng, bố trí và phát huy đội ngũ cán bộ, trọng dụng nhân tài đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước.

Mỗi cấp ủy phải rà soát đội ngũ cán bộ theo yêu cầu nhiệm vụ; gắn việc tạo nguồn, đào tạo với đánh giá, sử dụng và sàng lọc cán bộ. Công tác đánh giá phải được thực hiện thường xuyên, coi trọng phẩm chất chính trị, đạo đức, uy tín và đóng góp thực chất, đồng thời xét đến điều kiện và độ khó của nhiệm vụ.

Việc bố trí lại phải có căn cứ, đúng quy định, không chờ hết nhiệm kỳ, không gây xáo trộn tùy tiện. Cần xem xét thay thế người không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không chờ đến khi có vi phạm phải xử lý kỷ luật; việc bố trí lại không thay thế việc xử lý vi phạm. Kiên quyết ngăn chặn tình trạng chạy chức, chạy quyền, lợi ích nhóm và can thiệp trái quy định vào công tác cán bộ.

Nhiệm vụ quan trọng thứ ba là thể chế hóa kịp thời các quyết sách, phân định rõ trách nhiệm và bảo đảm điều kiện thực hiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, cần chủ động nhận diện sự thay đổi của các điểm nghẽn trong quá trình phát triển. Khi những vướng mắc về thể chế, cơ chế đã được tháo gỡ mà công việc vẫn chậm, phải xem xét lại năng lực thực hiện, sự phối hợp và trách nhiệm của cán bộ.

“Cụ thể hóa chủ trương của Đảng thành chính sách, pháp luật phải tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh và phát huy sức sáng tạo. Nếu qua mỗi cấp lại thêm điều kiện, thêm khâu xin ý kiến thì cơ hội phát triển sẽ bị thu hẹp” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói.

Thực hiện quy định về đảng viên tham gia đầu tư, kinh doanh phải khuyến khích làm giàu chính đáng, tạo việc làm, đóng góp cho xã hội, gắn với giữ gìn tư cách đảng viên. Quyền và giới hạn tham gia của từng đối tượng phải đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Mặt khác, phân cấp, phân quyền phải gắn quyền quyết định với năng lực và trách nhiệm giải trình.

Nhiệm vụ thứ tư là phấn đấu ở mức cao nhất để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện kế hoạch năm 2027.

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, mục tiêu phấn đấu đạt mức tăng trưởng GDP từ 10% trở lên trong năm 2027 đòi hỏi từng ngành, địa phương phải chuẩn bị phương án có căn cứ về nguồn lực và khả năng thực hiện.

Dự toán ngân sách năm 2027 phải gắn với mục tiêu phát triển và khả năng cân đối lâu dài, thực hiện đúng phương án phân chia nguồn thu giữa Trung ương và địa phương. Mỗi khoản đầu tư phải tính hiệu quả sử dụng, chi phí vận hành và trách nhiệm quản lý, giữ nghiêm kỷ luật tài chính.

Trong mọi phương án phát triển, phải quan tâm đến việc làm, thu nhập và khả năng tiếp cận giáo dục, y tế, các dịch vụ thiết yếu của người dân, nhất là ở vùng khó khăn. Thành quả tăng trưởng phải tạo điều kiện để mỗi người dân phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước.

Nhiệm vụ thứ năm là giữ nghiêm kỷ luật, kiểm soát quyền lực và phát huy vai trò của nhân dân trong thực hiện nghị quyết. Việc thực hiện các quy định mới về kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại kỷ luật đảng phải đúng thẩm quyền, quy trình, bảo đảm khách quan, công bằng.

“Nhân dân cảm nhận chất lượng lãnh đạo qua hoạt động hằng ngày của bộ máy và cán bộ. Khi đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết, các cấp ủy cần đối chiếu báo cáo với phản ánh của người dân, doanh nghiệp và thực tế ở cơ sở” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước nhấn mạnh, thời gian từ nay đến năm 2030 không còn nhiều, trong khi yêu cầu phát triển đất nước ngày càng cao. Mỗi sự chậm trễ do chủ quan đều có thể làm mất cơ hội của đất nước và nhân dân.

“Tôi đề nghị mỗi đồng chí nêu cao trách nhiệm, cùng tập thể thực hiện có kết quả các quyết sách của Trung ương; tháo gỡ những cản trở phát triển, chủ động nắm bắt thời cơ, phát huy tiềm năng và sức sáng tạo của nhân dân. Công việc hôm nay phải góp phần hoàn thành mục tiêu trước mắt, đồng thời chuẩn bị con người, nguồn lực và điều kiện cho sự phát triển lâu dài của đất nước" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.