Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Nếu kết quả đo đếm điện, nước, xăng dầu… bị gian lận, quyền lợi của người dân ra sao?

ANTD.VN - Đề cập đến lĩnh vực đo lường, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đặt vấn đề, đối với trường hợp gian lận trong đo đếm điện, nước, xăng dầu... không thể chỉ xử phạt hành chính mà bỏ ngỏ quyền lợi của người bị thiệt hại.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu thảo luận tại tổ Hà Nội (Ảnh: Văn Tuyến)

Ngày 17-10, Quốc hội thảo luận ở Tổ về Dự án Luật Bưu chính (sửa đổi); Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường.

Phát biểu tại tổ Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng, đây đều là những lĩnh vực phát triển rất mới trong khi quy định pháp luật hiện hành chưa đáp ứng kịp nhu cầu.

Trong đó, về đo lường, tuy là lĩnh vực chuyên môn sâu nhưng tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân và năng lực phát triển đất nước. Trong cuộc sống hằng ngày của người dân va chạm rất nhiều, từ tiền điện, nước, chất lượng sản phẩm công nghệ... đều cần những chỉ số đo đạc chính xác và đáng tin cậy.

Về bưu chính, hiện vấn đề bưu chính truyền thống gắn với bưu điện nhà nước quản lý đã không còn phù hợp. Bưu chính đã phát triển thành thương mại điện tử, giao nhận số, giao nhận xuyên biên giới.

Do đó, việc sửa các luật này là rất cần thiết. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý, việc sửa luật cần nghiên cứu kỹ lưỡng, toàn diện, gắn hoàn thiện thể chế với thực tiễn phát triển. Các quy định mới phải vừa tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, vừa bảo đảm hiệu lực quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hướng tới giảm chi phí cho toàn xã hội.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp ý dự thảo luật (Ảnh: Văn Tuyến)

Đi sâu vào từng dự án luật cụ thể, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm góp ý, với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đo lường, phát triển năng lực đo lường phải phục vụ nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

Muốn làm chủ công nghệ, doanh nghiệp phải có khả năng đo lường, kiểm chứng chất lượng sản phẩm; nếu năng lực đo lường không theo kịp, hoạt động nghiên cứu khó chuyển hóa thành sản xuất, doanh nghiệp cũng khó tham gia sâu vào chuỗi giá trị.

Về chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tán thành việc chuyển một số hoạt động dịch vụ đo lường sang cơ chế công bố năng lực và tự chịu trách nhiệm, nhưng yêu cầu phân biệt rõ hoạt động tự nguyện theo nhu cầu thị trường với hoạt động kiểm định, thử nghiệm bắt buộc phục vụ quản lý nhà nước.

Thủ tục công bố năng lực cần đơn giản, công khai, không biến thành cơ chế xin - cho. Đặc biệt, tránh tình trạng doanh nghiệp tuân thủ tốt vẫn bị kiểm tra nhiều lần, trong khi nơi có dấu hiệu gian lận lại không được phát hiện kịp thời.

Với quy định về trách nhiệm bồi thường khi vi phạm đo lường gây ra thiệt hại được xác định trong dự thảo luật, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặt vấn đề "người dân thực hiện quyền đó như thế nào"?

“Đối với trường hợp gian lận trong đo đếm điện, nước, xăng dầu, cần xác định rõ thời gian, phạm vi ảnh hưởng, số tiền thu sai và trách nhiệm hoàn trả, bồi thường. Không thể chỉ xử phạt hành chính mà bỏ ngỏ quyền lợi của người bị thiệt hại.

Quyền lợi người tiêu dùng trong lĩnh vực y tế cũng cần được quan tâm, bởi sai lệch trong kết quả đo, chẩn đoán có thể gây hậu quả nghiêm trọng đối với sức khỏe, tâm lý và đời sống người bệnh” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu ý kiến.

Tiếp tục góp ý vào dự án Luật Bưu chính (sửa đổi), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, cần mở rộng không gian phát triển, tạo cạnh tranh bình đẳng và phân định rõ trách nhiệm quản lý.

Trong đó, khái niệm, phạm vi điều chỉnh của hoạt động bưu chính phải phù hợp với thực tiễn, làm rõ ranh giới giữa bưu chính, vận tải, logistics và thương mại điện tử, tránh tình trạng một hoạt động phải chịu nhiều tầng nấc quản lý hoặc doanh nghiệp phải đáp ứng các điều kiện chồng chéo.

Mặt khác, phải bảo đảm dịch vụ bưu chính thiết yếu đến được với mọi người dân, đồng thời sử dụng hiệu quả nguồn lực nhà nước.

Điểm quan trọng nữa, cần đặt niềm tin và quyền lợi của người sử dụng ở vị trí trung tâm. Khi bưu gửi đi qua nhiều đơn vị, nhiều công đoạn, doanh nghiệp giao kết hợp đồng phải chịu trách nhiệm cuối cùng với khách hàng, không để người dân phải tự tìm từng khâu trung gian khi xảy ra mất mát hoặc vi phạm.

Việc ứng dụng công nghệ số phải giúp truy vết bưu gửi, nâng cao chất lượng và giảm chi phí...

Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc lại nguyên tắc cốt lõi, thước đo thành công của việc sửa luật là kết quả đo lường tin cậy hơn, quyền lợi người dân được bảo vệ tốt hơn, hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn, doanh nghiệp giảm được chi phí.