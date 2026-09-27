Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Dự án tác động càng lớn thì càng phải làm kỹ, không được xem nhẹ sự đồng thuận xã hội

ANTD.VN - Nói về việc Hà Nội đang triển khai rất nhiều dự án, công trình mang tầm nhìn nhiều thập kỷ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu, việc càng lớn, tác động càng lâu dài càng phải làm kỹ, không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri Hà Nội

Chiều nay, 27-9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã tiếp xúc cử tri đơn vị bầu cử số 1 thành phố Hà Nội (gồm các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Ngọc Hà, Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Giảng Võ, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Kim Liên, Láng) trước kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XVI.

Về phía đại biểu thành phố Hà Nội cùng dự hội nghị có: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Trần Đức Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Trọng Đông; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Đại Thắng; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn ĐBQH Thành phố Phùng Thị Hồng Hà; Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội…

Cử tri đặc biệt quan tâm đến vấn đề thu hồi đất đai, đền bù, tái định cư

Phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc cử tri, đa số ý kiến đánh giá cao những kết quả tích cực mà cả nước nói chung, thành phố Hà Nội nói riêng đã đạt được từ đầu năm đến nay. Các cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm đến hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đặc biệt là các chuyến công tác nước ngoài vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, với những dấu ấn rất đậm nét…

Cử tri phát biểu ý kiến tại buổi tiếp xúc

Đi vào các nội dung cụ thể, cử tri Đỗ Đắc Toàn (phường Cửa Nam) cho biết, cử tri phường Cửa Nam đặc biệt quan tâm đến nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai tại kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa 16. Cử tri kỳ vọng việc sửa đổi luật lần này sẽ thực sự tháo gỡ những điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực đất đai nhưng đồng thời phải bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch và hài hòa lợi ích giữa nhà nước, người sử dụng đất và doanh nghiệp.

Theo cử tri Đỗ Đắc Toàn, cơ chế tài chính đất đai và giá đất là vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm. Cử tri đề nghị Quốc hội nghiên cứu hoàn thiện cơ chế xác định giá đất sát với giá trị thực tế của thị trường, bảo đảm bạch ổn định và có khả năng dự báo.

Về thu hồi đất, cử tri đề nghị luật cần xác định rõ trường hợp nào thì nhà nước thu hồi đất, trường hợp nào thỏa thuận với người sử dụng đất. Cùng đó, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư cần được thực hiện theo hướng người có đất bị thu hồi được đảm bảo cuộc sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi tiếp xúc cử tri

Cử tri Trương Thị Diễm Phương (phường Hoàn Kiếm) cho biết, nhiều cử tri trong phường rất quan tâm đến việc triển khai các dự án hạ tầng quy mô lớn trên địa bàn. Các cử tri đồng tình ủng hộ, song đề nghị Quốc hội tiếp tục hoàn thiện pháp luật theo hướng phải đặt lợi ích chính đáng của người dân lên trước hết, quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan thực hiện dự án trong việc đảm bảo tái định cư và phục hồi sinh kế cho người dân phải di dời...

Ngoài ra, các cử tri phường Giảng Võ, Láng, Ngọc Hà… cũng phát biểu nhiều ý kiến về vấn đề khám sức khỏe định kỳ cho nhân dân, về sắp xếp lại tổ dân phố, về bữa ăn bán trú học đường…

Thể chế không còn là điểm nghẽn

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã thông tin tới cử tri về một số vấn đề lớn của đất nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho biết, năm 2026 là năm có ý nghĩa rất đặc biệt, năm mở đầu nhiệm kỳ mới. Tinh thần chung của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và cả hệ thống chính trị là rất khẩn trương, không để mất thời gian, không để có độ trễ từ chủ trương đến hành động, từ quyết sách đến kết quả thực tế.

Ngay trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ, Trung ương sẽ họp 4 hội nghị, Quốc hội tiến hành 3 kỳ họp, nhiều hơn so với thông lệ của các nhiệm kỳ trước. Điều quan trọng là công việc được giải quyết nhanh hơn, kịp thời hơn, thực chất hơn…

“Giờ đây thể chế không còn là điểm nghẽn nữa” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, trong bối cảnh thế giới tiếp tục có nhiều biến động phức tạp, đất nước ta vẫn duy trì đà phát triển tích cực.

Tuy nhiên, chúng ta không chủ quan trước những con số tăng trưởng. Mục tiêu cao nhất của phát triển vẫn là đời sống của nhân dân. “Nếu kinh tế tăng trưởng cao mà những bức xúc chính đáng hàng ngày của người dân không được giải quyết, thì sự phát triển đó chưa thực sự trọn vẹn” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu

Đổi mới không có nghĩa là đập bỏ tất cả, bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên trạng

Trong bức tranh chung của cả nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nói rất vui khi Hà Nội đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, trong bối cảnh đã và đang thực hiện khối lượng công việc rất lớn. Và điều đáng mừng là tư duy phát triển Thủ đô có sự chuyển đổi, không chỉ giải quyết vấn đề trước mắt của một đô thị lớn mà từng bước chuyển sang kiến tạo Thủ đô phát triển... thực sự là trung tâm của vùng và của cả nước.

Nhắc đến quy hoạch với tầm nhìn 100 năm của Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước kỳ vọng thành phố sẽ có công trình xứng tầm với quy mô. Song muốn làm được điều này phải có sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắc đến việc Hà Nội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về phương án quy hoạch phân khu đô thị khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, lấy ý kiến về Điều chỉnh quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng. Đa số người dân đồng tình nhưng một số phương án cụ thể còn có ý kiến khác nhau. Đó cũng là điều bình thường, thậm chí là cần thiết với những dự án có tác động lâu dài, và từ đó cần tiếp tục hoàn thiện, trao đổi, tranh luận để đi đến chân lý.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước yêu cầu lãnh đạo Hà Nội phải thực sự cầu thị, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại, công khai minh bạch thông tin và tiếp thu ý kiến của nhân dân, chuyên gia, nhà khoa học. “Việc càng lớn, tác động càng lâu dài càng phải làm kỹ, khoa học, thận trọng, không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng và sự đồng thuận xã hội” - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhấn mạnh, việc phát triển đô thị luôn phải đi đôi với bảo tồn giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống. “Đổi mới không có nghĩa là đập bỏ tất cả, và bảo tồn không có nghĩa là giữ nguyên trạng, mà cái mới phải làm giàu thêm cho cái cũ, tiếp nối truyền thống” – Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nói.

Quang cảnh buổi tiếp xúc

Việc gì đã hứa với dân thì phải làm đến cùng

Trao đổi thêm về một số nội dung mà nhiều cử tri có chung mối quan tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ rất chia sẻ với cử tri về tình trạng thiếu trường, thiếu lớp học, thiếu sách giáo khoa, về áp lực thi cử vào lớp 10 của học sinh, về y tế cơ sở…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, Hà Nội phải quy hoạch lại để giãn dân ra nội đô, để có đất xây trường học, công viên, nhà văn hóa. Trong quy hoạch đô thị, không chỉ quan tâm đến xây tòa nhà mà phải đồng bộ hạ tầng xã hội; trong xây dựng nhà ở xã hội, tái định cư, không chỉ là xây một ngôi nhà để ở mà phải đủ điều kiện dịch vụ thiết yếu cho dân…

Chính quyền cấp phường phải nắm chắc địa bàn, sát sao với nhân dân, chủ động giải quyết kịp thời những vướng mắc ngay từ cơ sở, tuyệt đối không đẩy việc lên cấp trên hoặc né tránh trách nhiệm. Cán bộ cơ sở phải nắm rõ từng biến động nhỏ trong đời sống dân sinh (như số lượng trẻ em đến tuổi đi học, các hộ gia đình khó khăn...) để chủ động tham mưu bổ sung số lớp học, trường học hay hỗ trợ kịp thời, đảm bảo không ai bị bỏ lại phía sau.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, việc gì đã hứa với dân thì phải làm đến cùng. Mọi chủ trương chính sách đều phải hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn của nhân dân, phải để nhân dân cảm nhận được, đánh giá được.

Người đứng đầu Đảng, Nhà nước cũng mong rằng cử tri và nhân dân Thủ đô tiếp tục đồng hành, đóng góp trí tuệ cùng chính quyền thành phố xây dựng Hà Nội ngày càng văn hiến, văn minh, hiện đại và phát triển bền vững.