Toàn cảnh thông tin 'iPhone 18 rò rỉ năm 2027'

ANTD.VN - Thông tin "iPhone 18 năm 2027 có cụm camera ngang và màu sắc giống dòng Pro" chỉ là tin đồn, vì Apple chưa giới thiệu mẫu máy tiêu chuẩn này. Chuyên gia Ming-Chi Kuo dự đoán máy có thể ra mắt trong nửa đầu năm 2027 với chip A20. Bộ ảnh mới xuất hiện gần đây còn có dấu hiệu được tạo bằng AI, nên chưa đủ căn cứ để xác nhận thiết kế mới.

Apple chưa công bố bất kỳ thông tin nào

Thông tin iPhone 18 năm 2027 lộ diện với camera ngang và màu sắc giống dòng Pro chưa được xác nhận, vì Apple chưa công bố bất kỳ thông tin nào. Tại sự kiện ngày 10/9/2026, Apple chỉ ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và mẫu màn hình gập iPhone Duo.

Thời điểm ra mắt, thiết kế và cấu hình của iPhone 18 bản tiêu chuẩn hiện chỉ đến từ dự đoán của chuyên gia phân tích và chuỗi cung ứng. Bạn nên xem đây là những thông tin tham khảo mang tính định hướng trước khi Apple chính thức công bố sản phẩm thương mại.

Những tin đồn về iPhone 18 tiêu chuẩn ra mắt năm 2027

Các tin đồn về iPhone 18 tiêu chuẩn xoay quanh thời điểm ra mắt, thiết kế bên ngoài và cấu hình bên trong của máy. Mỗi nhóm tin đồn có mức độ tin cậy khác nhau, tùy việc thông tin đến từ chuyên gia phân tích, chuỗi cung ứng hay mạng xã hội.

ảnh minh họa Nguồn: Apple

Thời điểm ra mắt dự kiến lùi sang mùa xuân 2027

iPhone 18 bản tiêu chuẩn được dự đoán ra mắt vào mùa xuân 2027, muộn khoảng sáu tháng so với iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Ming-Chi Kuo cho rằng máy sẽ ra mắt cùng iPhone 18e trong nửa đầu năm 2027, thay vì vào tháng 9 như các đời iPhone tiêu chuẩn trước.

Theo MacRumors, Largan, nhà cung cấp ống kính camera cho iPhone, cho biết một đối tác lớn giấu tên tại Mỹ đã dời lịch ra mắt sản phẩm sang quý 1/2027. Tài khoản Fixed Focus Digital trên Weibo cũng cho biết iPhone 18 dự kiến bắt đầu sản xuất từ cuối tháng 11/2026.

Cụm camera ngang và bảng màu giống dòng Pro

Bộ ảnh iPhone 18 bản tiêu chuẩn lan truyền gần đây cho thấy cụm camera dạng thanh ngang trải rộng phần trên mặt lưng, khác với cụm camera dọc quen thuộc của iPhone 17. Hai camera sau trong bộ ảnh vẫn xếp dọc, nhưng nằm trong một cụm kéo dài theo chiều ngang thay vì một cụm nhỏ ở góc máy.

Theo Gizmochina, bộ ảnh này có dấu hiệu được tạo bằng AI thay vì ảnh chụp từ máy thật. Ba màu bạc, hồng và xanh đậm trong bộ ảnh cũng chưa được xác nhận, trong khi iPhone 18 Pro đã có bốn màu chính thức Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy.

Cấu hình dự kiến của iPhone 18 bản tiêu chuẩn

iPhone 18 bản tiêu chuẩn được dự đoán nâng cấp chủ yếu ở chip xử lý, bộ nhớ RAM và phần Dynamic Island phía trên màn hình. Các thông số dự kiến của máy đang tập trung ở bốn điểm sau:

● Chip A20: Theo MacRumors, chip A20 của iPhone 18 tiêu chuẩn được dự đoán sản xuất trên tiến trình 2 nm, thay cho tiến trình 3 nm của chip A19 trên iPhone 17.

● RAM 9 GB: Chuyên gia Ming-Chi Kuo dự đoán máy có RAM 9 GB, cao hơn mức 8 GB của iPhone 17 dùng chip A19.

● Camera kép 48 MP: Theo Gizmochina, máy được đồn có camera chính 48 MP và camera góc siêu rộng 48 MP, không có ống kính tele như dòng Pro.

● Dynamic Island nhỏ hơn: Theo MacRumors, máy có thể dùng Dynamic Island thu gọn giống iPhone 18 Pro thay cho kích thước trên iPhone 17.

Nguồn: Apple

Mua iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chính hãng tại CellphoneS

Nếu không muốn chờ tới năm 2027, người dùng có thể mua iPhone 18 Pro hoặc iPhone 18 Pro Max chính hãng tại CellphoneS. Giá iPhone 18 Pro tại CellphoneS khởi điểm từ 38.690.000 đồng cho bản 256 GB đến 77.490.000 đồng cho bản 2 TB cùng nhiều chương trình mua kèm giảm đến 50%.

Ngoài ra, dòng cao cấp màn hình lớn hớn đến 6.9 inch iPhone 18 Pro Max có giá bán tại CellphoneS từ 41.990.000 đồng cho bản 256 GB đến 80.990.000 đồng cho bản 2 TB. Ở cả hai bản 256 GB và 2 TB, bốn màu Đen, Bạc, Băng Thanh và Đỏ Burgundy của iPhone 18 Pro Max đều có cùng mức giá. Cùng liên hệ website 19002097 hoặc website CellphoneS.com.vn để được hỗ trợ sớm nhất.