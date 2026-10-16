Toàn bộ giá trị chuyển nhượng SHBFinance đã được Krungsri thanh toán cho SHB

ANTD.VN - Ngày 15/10/2026, Krungsri – một trong những tập đoàn tài chính hàng đầu của Thái Lan, thành viên Tập đoàn Tài chính MUFG (Nhật Bản) đã hoàn tất thanh toán toàn bộ giá trị chuyển nhượng cổ phần SHBFinance (nay đổi tên là SFinance) cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB).

Việc hoàn tất thương vụ đánh dấu cột mốc thành công của quá trình hợp tác chiến lược giữa SHB và Krungsri đồng thời mang ý nghĩa quan trọng đối với cổ đông và nhà đầu tư của SHB. Nguồn thặng dư vốn thu về sẽ tiếp tục nâng cao năng lực tài chính, gia tăng nền tảng vốn, tạo dư địa mở rộng hoạt động kinh doanh, thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn diện và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong giai đoạn phát triển mới.

Liên tục nâng cao năng lực tài chính, vững vàng nội lực

Thương vụ chuyển nhượng 100% vốn điều lệ SHBFinance mang lại nguồn thặng dư vốn đáng kể cho cổ đông của SHB cũng như nâng cao năng lực tài chính và vị thế của ngân hàng. Sau khi hoàn tất giao dịch, SHB tiếp tục hợp tác với Krungsri phát triển kinh doanh bán lẻ trên nền tảng công nghệ hiện đại, các sản phẩm tiện ích, dịch vụ tiên tiến. Đặc biệt, SHB sẽ tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi, tiếp tục đẩy mạnh quá trình chuyển đổi, số hóa, mở ra nhiều cơ hội phát triển mới và hiện thực hóa mục tiêu vươn tầm quốc tế.

Thời gian qua, nền tảng tài chính của SHB liên tục được nâng cao thông qua việc phát hành thành công hơn 750 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, các quỹ, nhà đầu tư chuyên nghiệp và người lao động (ESOP), qua đó tăng vốn điều lệ lên 53.442 tỷ đồng và sẽ vươn lên TOP 4 Ngân hàng TMCP tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam.

Nghị quyết ĐHĐCĐ SHB thường niên năm 2026 đã thông qua phương án chia cổ tức năm 2025 với tổng tỷ lệ 16%, bao gồm 10% bằng cổ phiếu và 6% bằng tiền mặt. SHB dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 11/2026 và triển khai chia cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2026, trên cơ sở hoàn tất các thủ tục theo quy định, đảm bảo quyền lợi cho cổ đông. Sau khi được cơ quan quản lý chấp thuận, vốn điều lệ của SHB sẽ tăng lên 58.786 tỷ đồng, tiếp tục nâng cao nền tảng tài chính và nguồn lực cho chiến lược phát triển dài hạn.

Với hơn 200.000 cổ đông, SHB là một trong những ngân hàng có cơ cấu cổ đông đại chúng lớn trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Cổ phiếu SHB thuộc VN30 - nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và thanh khoản cao trên thị trường, qua đó phản ánh vị thế của Ngân hàng trong nhóm doanh nghiệp niêm yết hàng đầu.

Về kết quả kinh doanh, lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm của SHB ước đạt 14.300 tỷ đồng, tăng khoảng 17% so với cùng kỳ năm trước và tương đương khoảng 81% kế hoạch lợi nhuận năm 2026. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt khoảng 25,9%, trong khi tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) ở mức khoảng 19,2%.

Tổng tài sản ngân hàng tại ngày 30/9/2026 ước đạt 990.000 tỷ đồng, tiến sát mốc 1 triệu tỷ đồng. Vốn tự có khoảng 102 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát chặt chẽ dưới 2%. Các chỉ tiêu an toàn của ngân hàng tiếp tục được duy trì trên ngưỡng quy định.

Với kết quả đạt được trong 9 tháng đầu năm, SHB đang tiếp tục triển khai chiến lược tăng trưởng trên nền tảng quản trị và công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng tài sản, kỷ luật thực hiện, hiệu quả vận hành, năng lực vốn và khả năng phục vụ khách hàng. SHB tiếp tục mở rộng hệ sinh thái khách hàng, đồng hành cùng các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp chiến lược, nhà nước và tư nhân, các tổ chức văn hóa, xã hội, bệnh viện, trường học, chuỗi cung ứng và chuỗi giá trị; đồng thời phát triển các giải pháp dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa cùng khách hàng cá nhân.

Đa dạng hóa nguồn vốn quốc tế, mở rộng dư địa phát triển

Bên cạnh việc tăng cường nguồn lực nội tại, SHB tiếp tục mở rộng quan hệ với các định chế tài chính quốc tế, đa dạng hóa kênh huy động và nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn phục vụ các mục tiêu phát triển dài hạn.

Ngày 12/10, Hội đồng quản trị SHB thông qua phương án vay hợp vốn trị giá 340 triệu USD với sự tham gia của Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) – Chi nhánh Singapore cùng các tổ chức tài chính quốc tế, gồm State Bank of India – Chi nhánh Hong Kong, CTBC Bank, Maybank Securities, Abu Dhabi Commercial Bank và MUFG Bank.

Khoản vay dự kiến phục vụ hoạt động cấp tín dụng của SHB, bao gồm tài trợ các dự án đáp ứng tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) đủ điều kiện cùng các dự án khác theo thỏa thuận giữa các bên liên quan. Việc triển khai phương án này sẽ góp phần mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế, đa dạng hóa cơ cấu huy động và tăng cường khả năng đáp ứng nhu cầu vốn của khách hàng.

Cũng trong ngày 12/10, SHB được Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore chấp thuận nguyên tắc đăng ký niêm yết trái phiếu chào bán ra thị trường quốc tế với các kỳ hạn dự kiến 3 năm và 5 năm; đánh dấu sự kiện trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam phát hành trái phiếu bằng đồng đô la Singapore (SGD) và niêm yết trên thị trường Singapore.

Trên thị trường tài chính quốc tế, SHB nhận được sự đánh giá cao của các tổ chức định chế tài chính, uy tín. Mới đây, S&P Global Ratings xếp hạng tín nhiệm phát hành dài hạn “AA” cho trái phiếu của SHB được Quỹ tín thác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) bảo lãnh. Mức xếp hạng thuộc nhóm đầu tư chất lượng cao, mở rộng khả năng tiếp cận nhà đầu tư quốc tế và đánh dấu bước tiến mới của SHB trong chiến lược đa dạng hóa nguồn vốn, nâng cao vị thế trên thị trường tài chính khu vực.

Trước đó, năm 2025, SHB đã huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG, với tổng quy mô 600 triệu USD, thu hút sự tham gia của 26 định chế tài chính quốc tế. Các giao dịch góp phần mở rộng mạng lưới đối tác tài chính, đa dạng hóa nguồn vốn và tăng cường kết nối của SHB với thị trường quốc tế.

Từ việc hoàn tất thương vụ chuyển nhượng SHBFinance, triển khai các phương án tăng vốn đến chủ động mở rộng kênh huy động trên thị trường quốc tế - những bước đi này không chỉ góp phần nâng cao năng lực tài chính, mà còn thể hiện sự tín nhiệm của các đối tác, nhà đầu tư đối với nền tảng quản trị và triển vọng phát triển dài hạn của SHB.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và thuộc nhóm ngân hàng hàng đầu trong cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp chiến lược, doanh nghiệp nhỏ và vừa và khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, Ngân hàng hướng tới trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB đang tập trung triển khai chiến lược chuyển đổi dựa trên bốn trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Cải cách cơ chế, chính sách, quy định và quy trình; Con người là chủ thể; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Xuyên suốt hành trình phát triển là sáu giá trị cốt lõi: Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm.

Trải qua 33 năm phát triển, với nền tảng tài chính vững chắc, cùng quá trình chuyển đổi toàn diện, SHB khẳng định tâm thế sẵn sàng đồng hành cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, hướng tới tăng trưởng bứt phá và hiện thực hóa tầm nhìn trở thành định chế tài chính hàng đầu khu vực, vươn tầm quốc tế.