ANTD.VN - Tại tọa đàm "Tái thiết đô thị Vĩnh Hưng: Từ quy hoạch đến nâng cao chất lượng đời sống người dân" do Báo Thanh Niên tổ chức sáng 23/10, ông Ngô Mạnh Cường, Phó chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng (Hà Nội) cho biết, tái thiết Vĩnh Hưng sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu về cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị, tạo động lực phát triển mới cho khu vực đông nam Thủ đô.

Theo ông Ngô Mạnh Cường, sau khi sáp nhập, phường Vĩnh Hưng cách Hồ Gươm khoảng 4 km, có diện tích 4,47 km2, dân số khoảng 80.000 người, giữ vai trò là khu vực nội đô mở rộng kết nối trung tâm với hướng phát triển phía nam và đông nam Thủ đô.

Hiện trạng khu vực phát triển manh mún, thiếu quy chế quản lý trật tự xây dựng, nguy cơ mất an toàn phòng cháy chữa cháy cao; mạng lưới giao thông ngõ xóm chật hẹp (3 - 4m). Đường không có lề đường, đường chính quá tải lưu lượng, gây ách tắc giao thông, kẹt xe quanh năm.

Ông Cường cho rằng, tái thiết Vĩnh Hưng sẽ trở thành mô hình kiểu mẫu về cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị, tạo động lực phát triển mới cho khu vực đông nam Thủ đô.

Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường chia sẻ tại buổi Tọa đàm

Cũng theo Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng, sau khi sáp nhập, hệ thống hạ tầng của phường không được đầu tư xây dựng theo quy hoạch, không gian cây xanh, công cộng, vui chơi giải trí cho người dân gần như không có khiến đời sống người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Do vậy, dự án chỉnh trang, tái thiết Vĩnh Hưng đã được phê duyệt trên tổng diện tích 447ha, trong đó chỉnh trang hơn một nửa diện tích.

Lý giải cụ thể vì sao lại chọn Vĩnh Hưng làm điểm đột phá tái thiết trong quy hoạch tổng thể 100 năm của Hà Nội, theo TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, Phó chủ tịch Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, trong quy hoạch mới, Hà Nội không còn phát triển theo mô hình chùm đô thị vệ tinh nữa mà chuyển sang mô hình 9 cực phát triển.

"Vĩnh Hưng được xác định là cực phát triển phía đông, một trong 9 cực phát triển quan trọng của Thủ đô", ông Nghiêm nói.

Thêm vào đó, về mặt chức năng, Hà Nội quyết tâm xây dựng Vĩnh Hưng trở thành khu trung tâm dịch vụ và thương mại hiện đại nhằm giảm áp lực cho khu vực nội đô.

Đặc trưng của xã Vĩnh Hưng là quy mô dân số không quá lớn nhưng diện tích đất đai lại rộng gấp đôi so với các phường/xã khác. Đây là khu vực rất thuận lợi để chuyển hóa phát triển theo mô hình TOD (đô thị gắn với giao thông công cộng).

"Đô thị sẽ được nén ở mức hợp lý, không gian sống vẫn đảm bảo thoáng đãng, văn minh chứ không bị gò bó hay nén quá mức. Bên cạnh giao thông đường bộ và đường sắt, quy hoạch cần đặc biệt chú trọng đến giao thông đường thủy trên sông Hồng. Việc khai thác tuyến giao thông thủy gắn với du lịch tâm linh, văn hóa lịch sử dọc sông Hồng sẽ giúp người dân được thụ hưởng môi trường sống đa dạng và phong phú hơn", TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm nhấn mạnh.

Theo TS-KTS Đào Ngọc Nghiêm, từ một vùng ngoại vi cách đây 30 năm, Vĩnh Hưng nay đã đứng trước cơ hội đột phá trở thành trung tâm hiện đại ở trục phát triển phía đông.