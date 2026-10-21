Tọa đàm Hà Nội trước yêu cầu tái thiết đô thị - phường Vĩnh Hưng

Các chuyên gia khách mời trao đổi tại tọa đàm

Với diện tích gần 5km², Vĩnh Hưng đang đứng trước yêu cầu cải thiện đồng bộ hạ tầng đô thị để khai thác tốt hơn lợi thế vị trí và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Phát biểu tại Tọa đàm, PGS.TS Trần Đình Thiên cho rằng, xử lý các điểm nghẽn đô thị cần được nhìn nhận như một nhiệm vụ phát triển lâu dài, có tác động trực tiếp đến năng lực vận hành và sức cạnh tranh của thành phố.

Phường Vĩnh Hưng nằm cách hồ Hoàn Kiếm chưa đầy 4km, song khả năng kết nối với các khu vực lân cận còn hạn chế. Theo các ý kiến tại tọa đàm, vị trí gần trung tâm là một lợi thế, nhưng để phát huy tiềm năng cần tổ chức lại không gian đô thị, cải thiện kết nối giao thông và bổ sung các công trình hạ tầng thiết yếu.

Quy hoạch đồng bộ, phát triển hạ tầng gắn với chất lượng sống, từ góc nhìn kinh tế, PGS.TS Trần Đình Thiên nhấn mạnh sinh kế cần được tính toán ngay trong quá trình xây dựng phương án tái thiết. Khi không gian đô thị thay đổi, cơ cấu nghề nghiệp và hoạt động kinh tế của người dân cũng có thể thay đổi.

Nếu chỉ quan tâm đến bố trí nơi ở mà chưa tính đến việc làm, đào tạo nghề và cơ hội kinh doanh, người dân có thể gặp khó khăn trong quá trình ổn định cuộc sống.

Từ phía chính quyền cơ sở, Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Hưng Ngô Mạnh Cường cho hay, UBND phường Vĩnh Hưng đã tổ chức niêm yết dự thảo quy hoạch tại 20 địa điểm, gồm 2 trụ sở và 18 nhà văn hóa khu dân cư. Bên cạnh bản vẽ in để người dân trực tiếp nghiên cứu, phường cung cấp mã QR để truy cập hồ sơ điện tử, giúp người dân tìm hiểu chi tiết nội dung quy hoạch.

Ông Ngô Mạnh Cường cho biết các ý kiến được tổng hợp, phân loại để xem xét, trả lời theo từng nhóm vấn đề. Những nội dung thuộc thẩm quyền được trao đổi, giải đáp trực tiếp; các kiến nghị cần nghiên cứu thêm hoặc vượt thẩm quyền được tổng hợp, báo cáo cơ quan chức năng xem xét trong quá trình thẩm định, hoàn thiện và phê duyệt quy hoạch. Việc tiếp nhận ý kiến người dân vì vậy cần được duy trì không chỉ trong thời gian lấy ý kiến dự thảo, mà xuyên suốt quá trình triển khai dự án.