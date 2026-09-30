Tòa chấp nhận yêu cầu khởi kiện của Viện kiểm sát thu hồi 193.000m2 đất công

ANTD.VN - Ngày 30-9, Tòa án nhân dân Khu vực 7 – Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án dân sự do Viện KSND cùng cấp khởi kiện để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể là nhóm dễ bị tổn thương hoặc vì lợi ích công.

Theo Viện KSND Khu vực 7, đây là vụ việc dân sự công ích có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn thôn Dược Thượng, xã Sóc Sơn (Hà Nội). Và đây cũng là vụ kiện dân sự đầu tiên trên địa bàn do Viện KSND Khu vực 7 – Hà Nội thực hiện.

Phiên tòa xét xử vụ kiện dân sự do Viện KSND Khu vực 7 là nguyên đơn.

Cụ thể, ngày 26-4-2017, UBND xã Tiên Dược (nay là UBND xã Sóc Sơn) có quyết định số 399/QĐQĐ-UBND chấm dứt hợp đồng kinh tế số 33/HĐ-KT về việc cho ông Trần Văn K (chủ một doanh nghiệp) thuê đất ao hồ Đồng Đắp, thôn Dược Thượng. Nguyên nhân, Hợp đồng ký kết vi phạm về thẩm quyền cho thuê đất.

Đến nay, mặc dù UBND xã Sóc Sơn đã nhiều lần yêu cầu ông K bàn giao trả lại đất nhưng ông này vẫn tiếp tục quản lý, sử dụng.

Căn cứ tài liệu hồ sơ do UBND xã Sóc Sơn cung cấp và kết quả làm việc với ông Trần Văn K, Viện KSND Khu vực 7 xác định, hiện nay ông K đang quản lý và sử dụng thửa đất 13.757 m2; thửa đất 88.337 m2; thửa đất 26.066m2 tại hồ Đồng Đắp là đất nông nghiệp, đất công thuộc quyền quản lý của UBND xã Sóc Sơn.

Ông K sử dụng đất khi đã có quyết định chấm dứt hợp đồng trong thời gian dài, sử dụng sai mục đích, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng tài sản, công trình kiến trúc trên đất trái phép...

Đại diện Viện KSND Khu vực 7 - Hà Nội trình bày yêu cầu khởi kiện tại tòa.

Theo Viện kiểm sát, hành vi nêu trên không chỉ xâm phạm trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích công, phá vỡ kỷ cương quản lý đất nông nghiệp tại địa phương; gây nguy cơ hình thành điểm vi phạm kéo dài, khó khắc phục; tạo tiền lệ xấu cho các trường hợp sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích; làm giảm hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và có thể phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp nếu không được xử lý kịp thời, dứt điểm.

Chính quyền địa phương đã phát hiện dấu hiệu vi phạm và đã áp dụng các biện pháp để thu hồi tài sản nhưng đến nay chưa xử lý dứt điểm. Việc chậm xử lý có thể làm cho vi phạm tiếp tục tồn tại, phát sinh thêm hạng mục mới, tăng chi phí cưỡng chế, khắc phục hậu quả và làm giảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Do đó, Viện KSND khu vực 7 khởi kiện yêu cầu ông K chấm dứt hành vi phạm, trả lại tài sản để đảm bảo lợi ích công theo quy định của pháp luật… Với tư cách nguyên đơn, tại phiên tòa, đại diện Viện KSND Khu vực 7 giữ nguyên quan điểm và yêu cầu khởi kiện.

Trong khi đó, theo trình bày của ông K, ông này thuê diện tích đất ao hồ và gò nổi tại khu vực Đồng Đắp để nạo vét lòng hồ tích trữ nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, kinh doanh và nuôi trồng thủy sản… Ông K cho rằng đây là đất có mặt nước chuyên dùng không phải đất công ích.

Hội đồng xét xử sơ thẩm vụ kiện do Thẩm phán Nguyễn Lâm Bình (Phó Chánh án TAND Khu vực 7 - Hà Nội) làm chủ tọa.

Theo hợp đồng, UBND xã Tiên Dược có trách nhiệm giải quyết những tồn tại trước ngày bàn giao. Tuy nhiên, hợp đồng không ghi cụ thể công việc này dẫn đến ông K phải rà phá bom mìn, đền bù, giải phóng mặt bằng...

Ông K đề nghị UBND xã Tiên Dược thanh toán số tiền này. Tuy nhiên, UBND xã Tiên Dược chỉ thanh toán được khoản kinh phí rà phá bom mìn. Do đó, UBND xã Tiên Dược đồng ý gia hạn hợp đồng đến hết năm 2024, số kinh phí còn lại ông K tự bỏ ra.

Khi hết thời hạn, ông K đề nghị UBND xã Tiên Dược cho ký tiếp hợp đồng nhưng chưa được ký tiếp. Do đó, ông K vẫn quản lý trông coi tài sản đã đầu tư. Ông K cho biết, bản thân không nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng của UBND xã Tiên Dược ban hành năm 2017 hay thông báo yêu cầu bàn giao mặt bằng. Đến tháng 8-2026, ông K mới được cung cấp bản photo của quyết định này.

Mặc dù có quan điểm nêu trên, song tại phiên tòa, do được Hội đồng xét xử (HĐXX) giải pháp luật nên ông K đã rút các yêu cầu, mong muốn nêu trên, đồng thời cũng không đề nghị được xem xét hỗ trợ một phần kinh phí giải phóng mặt bằng. Thậm chí, ông này cam kết sẽ nhanh chóng giải phóng các tài sản trên đất và bàn giao, trả lại đất cho chính quyền xã.

Sau 1 ngày xét xử, HĐXX quyết định chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện vụ án dân sự công ích của Viện KSND Khu vực 7, buộc ông Trần Văn K phải chấm dứt việc quản lý, sử dụng và bàn giao trả cho UBND xã Sóc Sơn diện tích hơn 193.000m2 tại khu vực hồ Đồng Đắp.

Ông K phải tự tháo dỡ, di chuyển, thu dọn toàn bộ cây cối, hoa màu, vật tư, kiến trúc, công trình, tài sản khác để bàn giao mặt bằng. Quyết định của HĐXX về việc ông K phải bàn giao mặt bằng và tháo dỡ di chuyển tài sản, công trình được thi hành ngay mặc dù bản án có thể bị kháng cáo, kháng nghị.