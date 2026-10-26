Tòa chấp nhận đề nghị của luật sư bào chữa cho “ông trùm” lừa đảo Mr Pips

ANTD.VN - Chiều 26-10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội tiếp tuc xét xử sơ thẩm “ông trùm” lừa đảo Phó Đức Nam (tức Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter), bị cáo Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình) và 185 bị cáo khác trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 1.500 tỷ đồng.

Với 188 bị cáo và hàng trăm luật sư, người liên quan, nhân chứng, Tòa án nân dân (TAND) TP Hà Nội đã tổ chức phiên tòa dưới hình thức trực tuyến và trực tiếp với điểm cầu trung tâm tại phòng xét xử lớn của TAND TP Hà Nội, gồm Hội đồng xét xử (HĐXX), đại diện Viện kiểm sát (VKS), hơn 50 bị cáo và hơn 200 luật sư bào chữa…

Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử tại điểm cầu trung tâm.

Điểm cầu thành phần thứ 2 diễn ra tại một hội trường khác của TAND TP Hà Nội, nơi những người bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan… tham gia phiên tòa. Và điểm cầu thành phần thứ 3 diễn ra là tại hội trường Trại tạm giam số 1 (Công an Hà Nội), gồm phần lớn các bị cáo đang bị tạm giam tại đây.

Tại phần thủ tục phiên tòa, HĐXX cho hay, đã triệu tập 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến phiên tòa. Có 919 người bị hại được triệu tập đến tòa, trong đó gần 140 người có đơn xin vắng mặt. HĐXX đã nhận được đơn xin bào chữa cho các bị cáo của hơn 201 luật sư. Trong số các bị cáo, có Hoàng Thị Thúy từ chối luật sư.

Theo cáo trạng, bị cáo Hoàng Thị Thúy là Trưởng phòng, quá trình làm việc cho Phó Đức Nam đã nhận từ công ty tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng. Trong đó, tiền lương là hơn 491 triệu đồng; tiền thưởng là hơn 885 triệu đồng, tương ứng với số tiền các bị hại đã chuyển khoản để đầu tư là khoảng hơn 22 tỷ đồng.

"Ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam trả lời HĐXX.

Tại phiên tòa, luật sư Lê Thị Hồng Vân (người bào chữa cho Mr Pips) đề nghị HĐXX công bố danh sách 97 cơ quan, đại diện, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan để nếu cần, luật sư sẽ đề nghị HĐXX triệu tập thêm. Luật sư cũng đề nghị được tiếp xúc với thân chủ của mình là bị cáo Phó Đức Nam, dưới sự giám sát của lực lượng cảnh sát bảo vệ tư pháp.

Trước yêu cầu của luật sư, thẩm phán, chủ tọa phiên tòa Trần Nam Hà yêu cầu Cảnh sát bảo vệ tư pháp trong điều kiện an ninh cho phép, có thể cho các luật sư được quyền tiếp xúc với thân chủ của mình.

Đối với đề nghị được cập nhật danh sách các cơ quan, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được triệu tập đến tòa, Chủ tọa phiên tòa cho biết, các luật sư có thể gặp thư ký tòa để được cung cấp.

Về một số người tham gia tố tụng vắng mặt, đại diện VKS cho rằng, những người bị hại đều đã có lời khai, hơn nữa phiên tòa kéo dài trong 15 ngày, nếu cần có thể triệu tập sau. Việc vắng mặt của họ không ảnh hưởng đến việc xét xử. Do đó, đại diện VKS đề nghị HĐXX tiếp tục làm việc.

Các bị cáo trong vụ án tại điểm cầu ở Trại Tạm giam số 1, Công an TP Hà Nội.

Trước ý kiến của đại diện VKS, HĐXX quyết định tiếp tục làm việc, kết thúc phần thủ tục phiên tòa, chuyển sang phần tranh luận.

Trước khi tranh luận, đại diện VKS công bố bản cáo trạng truy tố 188 bị cáo. Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với Isik Uran (quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) tạo lập 36 trang web liên kết với các ứng dụng MT4, MT5 sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Bị cáo “ông trùm” lừa đảo Mr Pips cũng chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để phục vụ hoạt động của các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế. Phó Đức Nam còn chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền vào để đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản. Bị cáo gây ra 919 vụ lừa đảo với tài sản chiếm đoạt là 1.559 tỷ đồng.

Ngày mai (27-10), phiên tòa tiếp tục.