Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong quán karaoke

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố 4 đối tượng liên quan vụ việc tổ chức sử dụng ma túy tại cơ sở kinh doanh karaoke.

Các đối tượng liên quan

Khoảng 3 giờ ngày 18/8/2026, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội tiến hành kiểm tra cơ sở kinh doanh karaoke tại tổ 32, phường Hòa Bình, tỉnh Phú Thọ.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng Công an phát hiện 9 người có kết quả xét nghiệm dương tính với chất ma túy, trong đó có hai chủ cơ sở cùng các đối tượng Bùi Đức H. (SN 1991), trú tại tỉnh Hưng Yên, Phùng Đức S. (SN 1997), Quàng Thị H. (SN 2006), Phùng Phương L. (SN 2008), Hà Thị Thúy N. (SN 2012), Phùng Thị Quỳnh A. (SN 2010) và Hoàng Thu H. (SN 2004), cùng trú tại các địa bàn thuộc tỉnh Phú Thọ và Lai Châu. Quá trình kiểm tra, lực lượng Công an thu giữ tại phòng hát 1,7957 gam ma túy tổng hợp cùng 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy tự chế.

Cơ sở karaoke do Nguyễn Văn P. (SN 1980), trú tại xã Tu Vũ, tỉnh Phú Thọ và Trần Xuân T. (SN 1987), trú tại xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình làm chủ.

Theo lời khai ban đầu, P. và T. đã lợi dụng việc quán karaoke đang sửa chữa, chưa hoạt động trở lại, cho rằng cơ sở ít bị lực lượng chức năng chú ý để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hai đối tượng này đã bàn bạc với H. và S. để cùng tổ chức sử dụng và sử dụng trái phép chất ma túy tại cơ sở.

Căn cứ quy định cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng gồm Nguyễn Văn P., Trần Xuân T., Bùi Đức H. và Phùng Đức S. về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.