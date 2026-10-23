Tổ chức lại giao thông nút giao La Thành- Nguyễn Chí Thanh từ ngày mai

ANTD.VN - Từ ngày mai 24/10, Sở Xây dựng tổ chức lại giao thông nút La Thành- Nguyễn Chí Thanh để thi công cầu vượt Vành đai 1 Hoàng Cầu- Voi Phục.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án hướng dẫn tổ chức giao thông từ xa đường Nguyễn Chí Thanh qua khu vực nút giao La Thành – Nguyễn Chí Thanh để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt nút giao Nguyễn Chí Thanh thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục.

Theo đó, tổ chức hướng dẫn tổ chức giao thông từ xa để các phương tiện hạn chế đi qua khu vực nút giao La Thành – Nguyễn Chí Thanh trong thời gian rào chắn, thi công dự án:

Hướng từ Nguyễn Chí Thanh đi Trần Duy Hưng: Các phương tiện đi theo hướng: Nguyễn Chí Thanh → Đào Tấn → đường Láng → Nguyễn Chí Thanh- Trần Duy Hưng hoặc Đào Tấn → đường Láng → Huỳnh Thúc Kháng → Nguyễn Chí Thanh → Trần Duy Hưng.

Hướng từ Trần Duy Hưng đi Nguyễn Chí Thanh: Các phương tiện đi theo hướng: Trần Duy Hưng → Nguyễn Chí Thanh → Chùa Láng → Huỳnh Thúc Kháng → Kim Mã → Nguyễn Chí Thanh hoặc đường Láng → Kim Mã → Nguyễn Chí Thanh.

Tổ chức lại giao thông nút La Thành- Nguyễn Chí Thanh để xây dựng cầu vượt Vành đai 1

Phương án hướng dẫn tổ chức giao thông tại khu vực trung tâm nút giao La Thành – Nguyễn Chí Thanh trong thời gian rào chắn, thi công dự án:

Các phương tiện lưu thông liên tục qua khu vực đảo rào chắn thi công trung tâm nút theo phương án tổ chức giao thông hiện trạng ( bề rộng mặt đường trung bình trên đường Nguyễn Chí Thanh sau khi điều chỉnh diện tích rào chắn.

Thời gian thực hiện từ ngày 24/10/2026 đến 25/11/2026.

Sở Xây dựng giao Ban QLDA Đầu tư xây dựng công trình dân dụng TP Hà Nội phối hợp cùng Ban QLDA Đường sắt đô thị Hà Nội để điều chỉnh phạm vi rào chắn theo tiến độ triển khai dự án tuyến đường sắt số 5 Văn Cao – Hòa Lạc đảm bảo tiến độ chung đã được UBND TP phê duyệt.

Chỉ đạo đơn vị thi công xây dựng phương án chi tiết để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn trả tối đa diện tích mặt đường phục vụ giao thông nhằm giảm ùn tắc giao thông tại trung tâm nút giao và khu vực lân cận.

Bổ sung biển cấm các phương tiện dừng đỗ khu vực trung tâm nút và trên các tuyến đường xung quanh khu vực rào chắn để hạn chế ùn tắc giao thông.

Tổ chức duy tu đảm bảo giao thông tại khu vực điểm quay đầu trước Khách sạn Bảo Sơn để phục vụ phương án tổ chức giao thông khu vực nút giao La Thành – Nguyễn Chí Thanh. Đóng điểm quay đầu trên đường Nguyễn Chí Thanh đoạn trước cổng phụ Đài truyền hình Việt Nam.

Phối hợp với CATP để xây dựng phương án điều chỉnh pha đèn tín hiệu giao thông khu vực nút giao Chùa Láng – Nguyễn Chí Thanh (theo hướng hạn chế phương tiện lưu thông liên tục vào khu vực trung tâm nút đang rào chắn).

Theo dõi, đánh giá tình hình giao thông đi lại trên tuyến và khu vực để kịp thời phát hiện các bất cập, đề xuất điều chỉnh phương án điều chỉnh tổ chức giao thông cho phù hợp…