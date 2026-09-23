Tổ chức Giải Pickleball "Khăn quàng đỏ" gây quỹ hỗ trợ bệnh nhi dịp Tết Trung thu

Hoạt động được triển khai nhằm gây quỹ hỗ trợ, hướng đến việc chăm lo Tết Trung thu cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Giải đấu quy tụ 70 cặp vận động viên tham gia thi đấu, gồm 50 cặp nam và 20 cặp nữ.

Giải Pickleball "Khăn quàng đỏ" gây quỹ hỗ trợ các bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương nhân dịp Tết Trung Thu

Thông tin về công tác tổ chức, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Sumitech, Trưởng Ban tổ chức giải cho biết, đây là một trong các hoạt động hướng về cộng đồng được đơn vị duy trì thực hiện nhiều năm. Nhằm thực hiện công tác chăm lo Tết Trung thu cho các bệnh nhi, ngay tại giải đấu, toàn bộ các vận động viên đã trích lại phần tiền thưởng để hỗ trợ các em.

Đây là hoạt động hướng về cộng đồng được tổ chức thường niên của Công ty Sunitech và các đơn vị đồng hành

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao giải Nhất nội dung đôi nam cho cặp vận động viên Khánh Duy - Minh Trí; giải Nhất nội dung đôi nữ được trao cho cặp vận động viên Hải Yến - Thu Giang, hai cặp VĐV thuộc câu lạc bộ Pickleball Bình Minh.

Ban tổ chức trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc

Toàn bộ nguồn kinh phí tiếp nhận từ giải đấu sẽ được Ban tổ chức phối hợp cùng các đơn vị liên quan chuyển đến tận tay các bệnh nhi tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thiết thực động viên các em trong dịp Tết Trung thu năm nay.